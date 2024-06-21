"Україна повертається до Європи": Зеленський привітав рішення ЄС про переговорну рамку, очікує старту перемовин 25 червня
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський привітав затвердження країнами ЄС переговорної рамки про вступ України, зазначивши, що з нетерпінням очікується міжурядова конференція 25 червня, якою фактично розпочнеться переговорний процес.
Президент України Володимир Зеленський привітав затвердження країнами ЄС переговорної рамки про вступ України, зазначивши, що з нетерпінням очікується міжурядова конференція 25 червня, якою фактично розпочнеться переговорний процес, пише УНН.
Сьогодні 27 держав-членів ЄС схвалили переговорну рамку, необхідну для початку переговорів про вступ України до ЄС. Я вдячний Раді ЄС і бельгійському головуванню в Раді ЄС, за їх тверду політичну волю. Ми з нетерпінням чекаємо наступного тижня, 25 червня, коли Україна та ЄС збираються провести свою першу міжурядову конференцію, фактично розпочавши переговорний процес
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Для Молдови також затверджено переговорну рамку, і Президента привітав "наших молдовських друзів із цим значним кроком до нашого спільного європейського майбутнього". "Разом ми зробимо ЄС сильнішим", - наголосив він.
"Я вдячний усім у нашій команді, хто наполегливо працював, щоб цей історичний крок став реальністю. Мільйони українців, та й покоління наших людей реалізують свою європейську мрію. Україна повертається до Європи, до якої вона належала століттями, як повноправний член європейської спільноти", - зазначив Зеленський.
Рада ЄС погодила старт переговорів про вступ з Україною і Молдовою: заплановано почати до головування Угорщини21.06.24, 13:48 • 160964 перегляди