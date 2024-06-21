"Украина возвращается в Европу": Зеленский приветствовал решение ЕС о переговорной рамке, ожидает старта переговоров 25 июня

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал утверждение странами ЕС переговорной рамки о вступлении Украины, отметив, что с нетерпением ожидается межправительственная конференция 25 июня, которой фактически начнется переговорный процесс, пишет УНН.

Сегодня 27 государств-членов ЕС одобрили переговорную рамку, необходимую для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Я благодарен Совету ЕС и бельгийскому председательству в Совете ЕС, за их твердую политическую волю. Мы с нетерпением ждем следующей недели, 25 июня, когда Украина и ЕС собираются провести свою первую межправительственную конференцию, фактически начав переговорный процесс - отметил Зеленский в X.

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Для Молдовы также утверждена переговорная рамка, и Президент поздравил "наших молдовских друзей с этим значительным шагом к нашему общему европейскому будущему". "Вместе мы сделаем ЕС сильнее", - подчеркнул он.

"Я благодарен всем в нашей команде, кто упорно трудился, чтобы этот исторический шаг стал реальностью. Миллионы украинцев, да и поколения наших людей реализуют свою европейскую мечту. Украина возвращается в Европу, к которой она принадлежала веками, как полноправный член Европейского сообщества", - отметил Зеленский.

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