Во вторник, 25 июня, состоится первая межправительственная конференция Украина-ЕС, которая знаменует формальное начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Далее будут технические переговоры по десяткам различных глав будущего соглашения. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

"Уже 25 июня мы проведем межправительственную конференцию Украина-ЕС, которая знаменует формальное начало переговоров о нашем вступлении. Далее начнем детальные технические переговоры по десяткам разных глав будущего соглашения", - сказал Шмыгаль.

Напомним

Совет ЕС утвердил общие позиции, в частности, переговорные рамки для переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой, подготовив почву для начала переговоров 25 июня в Люксембурге.

"Украина возвращается в Европу": Зеленский приветствовал решение ЕС о переговорной рамке, ожидает старта переговоров 25 июня