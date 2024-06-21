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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина будет работать по вступлению в ЕС на основе новой модели - Офис президента

Украина будет работать по вступлению в ЕС на основе новой модели - Офис президента

Киев  •  УНН

21 июня 2024, 14:40  •  12500 просмотра

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Украина будет работать над вступлением в ЕС, используя новую модель кластерного подхода к переговорам о вступлении, в рамках которой несколько разделов будут открываться одновременно, а не последовательно.

Украина будет придерживаться новой модели переговоров вступления в ЕС, предусматривающей использование кластерного подхода. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Сегодня на заседании Совета министров ЕС принята правомерная рамка. Скажем так-это последний бюрократический шаг для Брюсселя

- говорит Жовква.

По его словам, следующий шаг 25 июня – это проведение межправительственной конференции, когда собственно и начнутся переговоры.

Это будет начало переговоров о вступлении, а дальше, собственно, именно переговоры. Украина будет работать по вступлению в ЕС на основе новой модели, когда не будет открываться только одна глава, пока не закончится вторая, а по кластерному подходу, где будет открываться сразу несколько глав. Первый кластер откроется в ближайшее время

- добавил он.

Напомним

Совет ЕС утвердил общие позиции, в частности, рамки для переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой, подготовив почву для начала переговоров 25 июня в Люксембурге.

Шмыгаль назвал следующий шаг после старта переговоров о вступлении в ЕС 25 июня21 июня 2024, 12:00 • 26718 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

политика
sovet-yevropeiskogo-soyuzaСовет Европейского Союза
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
bryusselБрюссель
liuksemburhЛюксембург
ukrainaУкраина
moldovaМолдова
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