Украина будет работать по вступлению в ЕС на основе новой модели - Офис президента

Украина будет придерживаться новой модели переговоров вступления в ЕС, предусматривающей использование кластерного подхода. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Сегодня на заседании Совета министров ЕС принята правомерная рамка. Скажем так-это последний бюрократический шаг для Брюсселя - говорит Жовква.

По его словам, следующий шаг 25 июня – это проведение межправительственной конференции, когда собственно и начнутся переговоры.

Это будет начало переговоров о вступлении, а дальше, собственно, именно переговоры. Украина будет работать по вступлению в ЕС на основе новой модели, когда не будет открываться только одна глава, пока не закончится вторая, а по кластерному подходу, где будет открываться сразу несколько глав. Первый кластер откроется в ближайшее время - добавил он.

Напомним

Совет ЕС утвердил общие позиции, в частности, рамки для переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой, подготовив почву для начала переговоров 25 июня в Люксембурге.

Шмыгаль назвал следующий шаг после старта переговоров о вступлении в ЕС 25 июня