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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стефанишина о вступлении в ЕС: Украина движется быстро, не пропуская элементов процесса и не требуя никакой скидки

Стефанишина о вступлении в ЕС: Украина движется быстро, не пропуская элементов процесса и не требуя никакой скидки

Киев  •  УНН

24 июня 2024, 10:49  •  10695 просмотра

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Украина продолжает западную интеграцию и в правительстве называют процесс необратимым, поскольку ЕС согласился официально начать переговоры о вступлении. При этом Украина движется быстро, не требуя никаких скидок и отстаивая свой выбор, несмотря на продолжающуюся войну.

Украина стала на необратимый путь курсом западной интеграции после того, как Европейский Союз согласился официально начать переговоры о вступлении. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью Associated Press, пишет УНН.

Украина движется быстро, не пропуская никаких элементов процесса, не требуя никакой скидки. Это высшая воля украинского народа. И это необратимость. И вы видели, как украинцы отстаивают свой выбор

- говорит Стефанишина.

Она возглавит Открытие переговоров о вступлении во вторник в Люксембурге, к делегации присоединятся еще несколько высокопоставленных чиновников правительства. Ожидается, что на церемонии запуска выступит президент Украины Владимир Зеленский, однако Стефанишина не уточнила, в каком формате это будет.

Она отметила, что прошло около двух лет, с того момента, как Украина подала заявку на членство. Хотя война еще продолжается, но процесс присоединения уже начинается.

Следующие полгода будут решающими для ключевых участников переговоров. Процесс вступления и членство Украины является главным приоритетом нашего президента. Украина немного сумасшедшая и одержима процессом вступления в ЕС

- добавила она.

Напомним

Украина будет придерживаться новой модели переговоров вступления в ЕС, предусматривающей использование кластерного подхода.

Имеем сегодня весомое достижение в нашем движении в Евросоюз: Зеленский Об утверждении переговорной рамки о вступлении в ЕС21 июня 2024, 17:30 • 28917 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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