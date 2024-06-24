Стефанишина о вступлении в ЕС: Украина движется быстро, не пропуская элементов процесса и не требуя никакой скидки

Украина стала на необратимый путь курсом западной интеграции после того, как Европейский Союз согласился официально начать переговоры о вступлении. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью Associated Press, пишет УНН.

Украина движется быстро, не пропуская никаких элементов процесса, не требуя никакой скидки. Это высшая воля украинского народа. И это необратимость. И вы видели, как украинцы отстаивают свой выбор - говорит Стефанишина.

Она возглавит Открытие переговоров о вступлении во вторник в Люксембурге, к делегации присоединятся еще несколько высокопоставленных чиновников правительства. Ожидается, что на церемонии запуска выступит президент Украины Владимир Зеленский, однако Стефанишина не уточнила, в каком формате это будет.

Она отметила, что прошло около двух лет, с того момента, как Украина подала заявку на членство. Хотя война еще продолжается, но процесс присоединения уже начинается.

Следующие полгода будут решающими для ключевых участников переговоров. Процесс вступления и членство Украины является главным приоритетом нашего президента. Украина немного сумасшедшая и одержима процессом вступления в ЕС - добавила она.

Напомним

Украина будет придерживаться новой модели переговоров вступления в ЕС, предусматривающей использование кластерного подхода.

Имеем сегодня весомое достижение в нашем движении в Евросоюз: Зеленский Об утверждении переговорной рамки о вступлении в ЕС