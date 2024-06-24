Во вторник, 25 июня в Люксембурге пройдет первая межправительственная конференция Украина-ЕС на уровне министров, что ознаменует старт переговоров с ЕС о членстве. Об этом сообщили на сайте Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, пишет УНН.

Во время конференции, Евросоюз представит переговорную рамку, определяющую принципы и основы для дальнейших переговоров. Украина и ЕС выступят со вступительными заявлениями.

Сама же конференция начнется в 15:30 по Люксембургу (16: 30 по Киеву).

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина возглавит украинскую делегацию. От ЕС на заседании будет председательствовать глава МИД Бельгии Аджа Лябиб и комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливер Варгеи. Все государства-члены будут представлены на уровне министров по европейским вопросам. После мероприятия должна состоится совместная пресс конференция.

Эта межправительственная конференция - это начало официальных переговоров между страной-кандидатом и правительствами стран-членов ЕС для обсуждения и согласования положений будущего договора о вступлении страны-кандидата в Евросоюз.

Напомним

Как заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, Украина стала на необратимый путь курсом западной интеграции после того, как Европейский Союз согласился официально начать переговоры о вступлении.