Україна готова виконати 11 пропозицій Угорщини стосовно нацменшин - Стефанішина
Київ • УНН
Україна готова задовольнити вимоги Угорщини щодо національних меншин у рамках європейської інтеграції та виконає 11 пропозицій, висунутих Угорщиною в рамках процесу вступу України до ЄС.
Україна готова задовольнити вимоги Угорщини щодо нацменшин у рамках євроінтеграції. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає УНН із посиланням на "Ми-Україна".
Під час Першої міжурядової конференції щодо початку переговорів про членство України в ЄС Україна зробила заяву щодо виконання нашою державою 11 пропозицій Угорщини стосовно національних меншин.
"Україна щиро віддана вирішенню і повній імплементації 11 питань, порушених угорською стороною," - наголосила Стефанішина.
Вона підкреслила, що виконання цих пропозицій відбуватиметься в рамках загального процесу євроінтеграції України.
Стефанішина озвучила прогнозовані терміни вступу України в ЄС25.06.24, 20:32 • 21392 перегляди
Нагадаємо
У вівторок, 25 червня, у Люксембурзі відбулась перша міжурядова конференція Україна-ЄС на рівні міністрів, що ознаменує старт перемовин з ЄС про членство.