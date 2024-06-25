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Стефанішина озвучила прогнозовані терміни вступу України в ЄС

Київ • УНН

 • 21392 перегляди

Україна впевнено рухається до повноправного членства в Європейському союзі з прогнозованими термінами вступу до 2030 року відповідно до прогнозу президента Європейської Ради Шарля Мішеля.

Стефанішина озвучила прогнозовані терміни вступу України в ЄС

Україна впевнено рухається по шляху до отримання повноцінного членства в Євросоюзі. Більше про чіткіші прогнозовані терміни вступу в ефірі "Ми-Україна" розповіла віце-прем'єрміністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає УНН.

Вона звернула увагу на прогноз президента Європейської ради Шарля Мішеля, який заявив, що процес розширення ЄС має завершитися до 2030 року.

"Україна на сьогодні є лідером. І Молдова, і Балканські країни триваліший час крокують по цьому шляху. Для нас важливо, що сьогодні в перемовинах підтверджено кілька суттєвих позицій. Перше - Україна повністю є спроможною державою і відданою цьому процесу, що означає, що за Україною не буде затримок. Знову ж таки, позиція наша полягає в тому, що жоден політичний виклик, пов'язаний з майбутніми домовленостями щодо членства не може бути здоланним, тому що найбільший виклик - здобуття нашої перемоги, все решта - це інструменти, які мають слугувати, щоб ми знаходили рішення у кожній важній ситуації", - підкреслила вона. 

Стефанішина наголосила, що виходить з того, що "Україна вже інтегрована".

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