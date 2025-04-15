Шарль Мішель

Орбан надіслав ЄС листа з переказом російської пропаганди про "мир для України"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі з Путіним надіслав лідерам ЄС листа, в якому перефразував російську пропаганду про "мир для України", включно з неправдивими заявами про втрати українських військових.