Шарль Мішель

Голова Євроради Кошта наголосив на важливості тиску на росію через санкції. Він планує обговорити це на зустрічі лідерів у Парижі.
На саміті в Будапешті європейські лідери обговорили майбутню роль ЄС та виклики безпеки. Лідери закликали до більшої автономії ЄС, особливо у питаннях безпеки.
Президент Європейської ради застеріг про ризики прояву слабкості перед авторитарними режимами. Він наголосив на взаємозв'язку між ставленням США до росії та сигналом для Китаю.
Президент України прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Угорщині, де його зустрів Віктор Орбан. На захід запрошено 47 глав держав та урядів для обговорення важливих міжнародних питань.
Президент України завтра візьме участь у п'ятому саміті Європейської політичної спільноти в Угорщині. На заході обговорюватимуть безпекові виклики та нові можливості для партнерів.
За попередніми результатами ЦВК, Майя Санду перемогла на президентських виборах у Молдові з 55,41% голосів. У виборах взяли участь 1,7 млн виборців, значну роль відіграла діаспора.
Блінкен закликав розслідувати можливі фальсифікації на виборах у Грузії, де перемогла "Грузинська мрія".
Європейська Рада закликала швидко посилити військову допомогу Україні, особливо системами ППО та боєприпасами. ЄС підтвердив відданість підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно" у всіх сферах.
Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європарламенту та лідерами політичних груп. Сторони обговорили фінансову допомогу, підтримку Формули миру та майбутнє членство України в ЄС.
Президент Зеленський заявив, що 18 членів ЄС прокоментували План перемоги України. Більшість виступаючих підтримали план, а з деякими країнами обговорювалися питання далекобійної зброї.
Президент України зустрівся з головою Європейської ради. Обговорено План перемоги, оборонну підтримку, рух до ЄС, санкції проти Росії та економічну стійкість України.
Президент України заявив, що запрошення до НАТО зміцнить позиції країни та підтвердить незворотність євроінтеграції. Зеленський наголосив, що це стане головним аргументом для припинення війни.
Президент України заявив, що більшість пунктів Плану перемоги були підтримані партнерами, хоча деякі мають чутливий характер. Зеленський наголосив на важливості допомоги партнерів, зокрема щодо далекобійної зброї.
Зеленський повідомив про політичне рішення ЄС щодо розподілу 35 млрд $ заморожених російських активів. Реалізація залежить від єдності європейських лідерів, щоб рішення не було заблоковане.
Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Україна чітко розуміє свої потреби для захисту. Лідери ЄС повинні забезпечити необхідну допомогу, включаючи додаткове обладнання та технології.
Президент України заявив, що План перемоги спрямований на зміцнення країни, незалежно від дій росії. Зеленський підкреслив важливість підтримки міжнародних партнерів для реалізації цього плану.
Президент України наголосив на необхідності швидкого розподілу 35 млрд з російських заморожених активів для підтримки України. Зеленський також підкреслив важливість фінансування внутрішнього виробництва озброєння та систем ППО.
Шарль Мішель заявив про необхідність негайної військової та фінансової підтримки України. Він підкреслив, що ЄС стоятиме на боці України стільки, скільки потрібно, і майбутнє країни нерозривно пов'язане з Євросоюзом.
Володимир Зеленський прибув на саміт Євросоюзу, де його зустрів Шарль Мішель. Зеленський має представити лідерам ЄС План перемоги України.
Президент України вирушив до Бельгії на засідання Європейської ради. Зеленський представить План перемоги та проведе зустрічі в Європарламенті й НАТО для посилення захисту України.
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Україні необхідні потужніші безпекові гарантії. Він наголосив, що єдиний шлях змусити путіна сісти за стіл переговорів - це перемога України на полі бою.
Президент Зеленський підтвердив, що 17 жовтня представить План перемоги України на засіданні Європейської ради. План вже представлений керівництву США, Німеччини, Італії, Франції та Британії.
Президент України Володимир Зеленський виступить на саміті Європейської ради 17 жовтня. Він представить свій План перемоги та обговорить останні події у війні Росії проти України.
Президент України обговорив з головою Європейської ради використання заморожених російських активів та військові потреби України. Зеленський подякував за підтримку та зусилля у зміцненні обороноздатності країни.
Литва планує оскаржити в ЄС рішення Угорщини спростити в'їзд для громадян РФ та Білорусі. Міністр закордонних справ Литви вважає, що це створює загрози безпеці Шенгенської зони.
Європейська народна партія закликає ЄС вжити термінових заходів через рішення Угорщини послабити візові обмеження для росіян. Це створює ризики для безпеки та може дозволити росіянам обходити обмеження в Шенгенській зоні.
Міністр закордонних справ України дмитро Кулеба заявив, що відновлення країни приведе багатомільярдні інвестиції. Кулеба також підкреслив перспективи тіснішої економічної співпраці з Молдовою в контексті вступу обох країн до ЄС.
Президент України закликав зберегти єдність в Європі, незважаючи на спроби путіна створити розкол. Зеленський наголосив на важливості спільних дій та рішучості європейських країн для забезпечення миру.
Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив напад на колишнього президента США Дональда Трампа під час його передвиборчої кампанії.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі з Путіним надіслав лідерам ЄС листа, в якому перефразував російську пропаганду про "мир для України", включно з неправдивими заявами про втрати українських військових.