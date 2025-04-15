Шарль Мішель

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23771 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 148785 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132206 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195078 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77292 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Голова Євроради на паризькому саміті виступив за продовження "тиску" на росію через санкції

Голова Євроради Кошта наголосив на важливості тиску на росію через санкції. Він планує обговорити це на зустрічі лідерів у Парижі.

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Фон дер Ляєн на саміті в Будапешті: Європа має сама вирішувати свою долю

На саміті в Будапешті європейські лідери обговорили майбутню роль ЄС та виклики безпеки. Лідери закликали до більшої автономії ЄС, особливо у питаннях безпеки.

Війна • 8 листопада, 04:34 • 112124 перегляди

Мішель надіслав меседж США щодо позиції стосовно рф: "що це покаже Китаю?"

Президент Європейської ради застеріг про ризики прояву слабкості перед авторитарними режимами. Він наголосив на взаємозв'язку між ставленням США до росії та сигналом для Китаю.

Новини Світу • 7 листопада, 12:15 • 15474 перегляди

Зеленський прибув на саміт до Будапешта: обмінявся рукостисканням з Орбаном

Президент України прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Угорщині, де його зустрів Віктор Орбан. На захід запрошено 47 глав держав та урядів для обговорення важливих міжнародних питань.

Політика • 7 листопада, 10:36 • 17051 перегляди

Зеленський завтра буде в Будапешті – на саміті Європейської політичної спільноти

Президент України завтра візьме участь у п'ятому саміті Європейської політичної спільноти в Угорщині. На заході обговорюватимуть безпекові виклики та нові можливості для партнерів.

Політика • 6 листопада, 18:44 • 19641 перегляди

У Молдові ЦВК порахувала голоси на виборах президента: здобула перемогу Майя Санду

За попередніми результатами ЦВК, Майя Санду перемогла на президентських виборах у Молдові з 55,41% голосів. У виборах взяли участь 1,7 млн виборців, значну роль відіграла діаспора.

Новини Світу • 4 листопада, 08:53 • 19300 перегляди

США вимагають розслідування порушень на виборах у Грузії

Блінкен закликав розслідувати можливі фальсифікації на виборах у Грузії, де перемогла "Грузинська мрія".

Новини Світу • 28 жовтня, 04:05 • 19936 перегляди

Єврорада закликала до швидкого посилення військової підтримки України - висновки засідання

Європейська Рада закликала швидко посилити військову допомогу Україні, особливо системами ППО та боєприпасами. ЄС підтвердив відданість підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно" у всіх сферах.

Політика • 18 жовтня, 05:40 • 15084 перегляди

Зеленський обговорив майбутнє членство України в ЄС з президенткою та лідерами політичних груп Європарламенту

Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європарламенту та лідерами політичних груп. Сторони обговорили фінансову допомогу, підтримку Формули миру та майбутнє членство України в ЄС.

Війна • 17 жовтня, 16:53 • 18276 перегляди

Зеленський: 18 членів ЄС коментували План перемоги

Президент Зеленський заявив, що 18 членів ЄС прокоментували План перемоги України. Більшість виступаючих підтримали план, а з деякими країнами обговорювалися питання далекобійної зброї.

Війна • 17 жовтня, 12:23 • 13760 перегляди

Зеленський обговорив із президентом Євроради оборонну підтримку України та рух до ЄС

Президент України зустрівся з головою Європейської ради. Обговорено План перемоги, оборонну підтримку, рух до ЄС, санкції проти Росії та економічну стійкість України.

Війна • 17 жовтня, 11:28 • 12028 перегляди

Факт негайного запрошення України до вступу в НАТО став би вирішальним — Зеленський

Президент України заявив, що запрошення до НАТО зміцнить позиції країни та підтвердить незворотність євроінтеграції. Зеленський наголосив, що це стане головним аргументом для припинення війни.

Політика • 17 жовтня, 11:04 • 9051 перегляди

Зеленський: "Не так багато пунктів нашого Плану перемоги було відхилено"

Президент України заявив, що більшість пунктів Плану перемоги були підтримані партнерами, хоча деякі мають чутливий характер. Зеленський наголосив на важливості допомоги партнерів, зокрема щодо далекобійної зброї.

Політика • 17 жовтня, 09:46 • 11966 перегляди

Є політичне рішення про розподіл 35 млрд російських активів, але зараз все залежить від єдності лідерів ЄС - Президент

Зеленський повідомив про політичне рішення ЄС щодо розподілу 35 млрд $ заморожених російських активів. Реалізація залежить від єдності європейських лідерів, щоб рішення не було заблоковане.

Економіка • 17 жовтня, 09:40 • 25763 перегляди

Україна чітко розуміє, що їй потрібно, а лідери ЄС повинні допомогти - президент Європейської ради

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Україна чітко розуміє свої потреби для захисту. Лідери ЄС повинні забезпечити необхідну допомогу, включаючи додаткове обладнання та технології.

Війна • 17 жовтня, 09:36 • 49732 перегляди

Готовність наших партнерів дає можливість зробити План перемоги реальністю - Зеленський

Президент України заявив, що План перемоги спрямований на зміцнення країни, незалежно від дій росії. Зеленський підкреслив важливість підтримки міжнародних партнерів для реалізації цього плану.

Політика • 17 жовтня, 09:26 • 11163 перегляди

Зеленський закликав швидше розподілити 35 мільярдів російських активів, які необхідні для України

Президент України наголосив на необхідності швидкого розподілу 35 млрд з російських заморожених активів для підтримки України. Зеленський також підкреслив важливість фінансування внутрішнього виробництва озброєння та систем ППО.

Економіка • 17 жовтня, 09:16 • 12340 перегляди

Президент Європейської ради: "Майбутнє України лише в ЄС"

Шарль Мішель заявив про необхідність негайної військової та фінансової підтримки України. Він підкреслив, що ЄС стоятиме на боці України стільки, скільки потрібно, і майбутнє країни нерозривно пов'язане з Євросоюзом.

Політика • 17 жовтня, 08:59 • 11284 перегляди

Президент прибув на саміт ЄС

Володимир Зеленський прибув на саміт Євросоюзу, де його зустрів Шарль Мішель. Зеленський має представити лідерам ЄС План перемоги України.

Політика • 17 жовтня, 08:55 • 10335 перегляди

Зеленський їде до Брюсселя представити План перемоги лідерам ЄС

Президент України вирушив до Бельгії на засідання Європейської ради. Зеленський представить План перемоги та проведе зустрічі в Європарламенті й НАТО для посилення захисту України.

Війна • 17 жовтня, 06:22 • 32660 перегляди

Іншого шляху немає: Боррель відреагував на план перемоги Зеленського

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Україні необхідні потужніші безпекові гарантії. Він наголосив, що єдиний шлях змусити путіна сісти за стіл переговорів - це перемога України на полі бою.

Війна • 16 жовтня, 14:32 • 15350 перегляди

Президент підтвердив, що завтра представить План перемоги на засіданні Європейської ради

Президент Зеленський підтвердив, що 17 жовтня представить План перемоги України на засіданні Європейської ради. План вже представлений керівництву США, Німеччини, Італії, Франції та Британії.

Війна • 16 жовтня, 12:43 • 12679 перегляди

Цього тижня Зеленський представить План перемоги в Європейській раді

Президент України Володимир Зеленський виступить на саміті Європейської ради 17 жовтня. Він представить свій План перемоги та обговорить останні події у війні Росії проти України.

Війна • 15 жовтня, 18:02 • 17876 перегляди

Зеленський обговорив з головою Євроради Мішелем використання доходів від заморожених активів рф

Президент України обговорив з головою Європейської ради використання заморожених російських активів та військові потреби України. Зеленський подякував за підтримку та зусилля у зміцненні обороноздатності країни.

Війна • 25 вересня, 18:57 • 15908 перегляди

Литва оскаржить рішення Угорщини щодо спрощення в'їзду для росіян

Литва планує оскаржити в ЄС рішення Угорщини спростити в'їзд для громадян РФ та Білорусі. Міністр закордонних справ Литви вважає, що це створює загрози безпеці Шенгенської зони.

Війна • 30 липня, 19:26 • 101408 перегляди

Найбільша партія Європарламенту закликала ЄС вжити термінових контрзаходів через спрощення Угорщиною умов в'їзду для росіян - FT

Європейська народна партія закликає ЄС вжити термінових заходів через рішення Угорщини послабити візові обмеження для росіян. Це створює ризики для безпеки та може дозволити росіянам обходити обмеження в Шенгенській зоні.

Новини Світу • 30 липня, 12:08 • 19431 перегляди

Відновлення України буде наймасштабнішим проєктом у Європі XXI століття - Кулеба

Міністр закордонних справ України дмитро Кулеба заявив, що відновлення країни приведе багатомільярдні інвестиції. Кулеба також підкреслив перспективи тіснішої економічної співпраці з Молдовою в контексті вступу обох країн до ЄС.

Економіка • 23 липня, 13:58 • 23392 перегляди

Зеленський: "путін промазав, він не зміг створити розподіл в Європі"

Президент України закликав зберегти єдність в Європі, незважаючи на спроби путіна створити розкол. Зеленський наголосив на важливості спільних дій та рішучості європейських країн для забезпечення миру.

Політика • 18 липня, 11:18 • 17025 перегляди

Боррель та Мішель відреагували на замах на Трампа

Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив напад на колишнього президента США Дональда Трампа під час його передвиборчої кампанії.

Новини Світу • 14 липня, 11:01 • 25097 перегляди

Орбан надіслав ЄС листа з переказом російської пропаганди про "мир для України"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі з Путіним надіслав лідерам ЄС листа, в якому перефразував російську пропаганду про "мир для України", включно з неправдивими заявами про втрати українських військових.

Війна • 8 липня, 21:49 • 85749 перегляди