Зеленський: 18 членів ЄС коментували План перемоги

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 7420 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 18081 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 34235 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 48797 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 83221 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67233 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79367 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94154 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87444 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 179915 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2м/с
56%
Популярнi новини

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 11466 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 10843 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 5650 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 7136 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 4746 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 34238 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 179916 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 335635 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 269461 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 379819 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 2514 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 48797 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18651 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23770 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29406 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Зеленський: 18 членів ЄС коментували План перемоги

Київ • УНН

 • 13760 перегляди

Президент Зеленський заявив, що 18 членів ЄС прокоментували План перемоги України. Більшість виступаючих підтримали план, а з деякими країнами обговорювалися питання далекобійної зброї.

Зеленський: 18 членів ЄС коментували План перемоги

Президент Володимир Зеленський заявив, що 18 членів Європейського Союзу коментували План перемоги. В нього була закрита частина розмови з союзниками й після більшість тих хто виступав були повністю на боці підтримки Плану.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками участі в засіданні Європейської ради, передає УНН.

Я дякую за запрошення президенту Мішелю. Сьогодні у нас була дуже продуктивна розмова з усіма членами Європейського Союзу, з усіма колегами. 18 з них коментували План перемоги. Я дуже вдячний, що в мене була закрита частина розмови з союзниками й після нашої дуже відвертої розмови більшість тих хто виступав були повністю на боці підтримки Плану перемоги. Я радий, що вони почули від мене деякі деталі, я радий, що наші команди будуть працювати далі

- розповів Зеленський.  

Президент Зеленський зазначив, що з деякими країнами комунікував раніше деякі пункти Плану перемоги, зокрема, які стосується далекобійної зброї.

"Що стосується деяких членів серед наших союзників, я до цього почав комунікувати з ними деякі пункти Плану перемоги, тому що від їх волі залежить посилення нас деякими елементами, які в закритому додатку. В більшості своїй стосується далекобійної зброї,  тому в мене були зустрічі з президентом Баденом, прем'єр-міністром Британії, канцлером Шольцом, президентом Макроном і прем'єр-міністеркою Італії Мелоні", - сказав Зеленський. 

Довідка 

Європейський Союз (ЄС) є політичним та економічним союзом з 27 держав-членів.  Доповнення Президент України Володимир Зеленський заявив, що більшість пунктів Плану перемоги були підтримані, хоча деякі з них мають чутливий характер.   

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовність міжнародних партнерів є ключовою для реалізації Плану перемоги. Він підкреслив, що цей план не для критиків, а для того, щоб забезпечити Україні силу, незалежно від дій росії. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Джорджа Мелоні
Європейський Союз
Еммануель Макрон
Шарль Мішель
Олаф Шольц
Джо Байден
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,522.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.72