Зеленський: 18 членів ЄС коментували План перемоги
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що 18 членів ЄС прокоментували План перемоги України. Більшість виступаючих підтримали план, а з деякими країнами обговорювалися питання далекобійної зброї.
Президент Володимир Зеленський заявив, що 18 членів Європейського Союзу коментували План перемоги. В нього була закрита частина розмови з союзниками й після більшість тих хто виступав були повністю на боці підтримки Плану.
Про це він сказав на пресконференції за підсумками участі в засіданні Європейської ради, передає УНН.
Я дякую за запрошення президенту Мішелю. Сьогодні у нас була дуже продуктивна розмова з усіма членами Європейського Союзу, з усіма колегами. 18 з них коментували План перемоги. Я дуже вдячний, що в мене була закрита частина розмови з союзниками й після нашої дуже відвертої розмови більшість тих хто виступав були повністю на боці підтримки Плану перемоги. Я радий, що вони почули від мене деякі деталі, я радий, що наші команди будуть працювати далі
Президент Зеленський зазначив, що з деякими країнами комунікував раніше деякі пункти Плану перемоги, зокрема, які стосується далекобійної зброї.
"Що стосується деяких членів серед наших союзників, я до цього почав комунікувати з ними деякі пункти Плану перемоги, тому що від їх волі залежить посилення нас деякими елементами, які в закритому додатку. В більшості своїй стосується далекобійної зброї, тому в мене були зустрічі з президентом Баденом, прем'єр-міністром Британії, канцлером Шольцом, президентом Макроном і прем'єр-міністеркою Італії Мелоні", - сказав Зеленський.
Довідка
Європейський Союз (ЄС) є політичним та економічним союзом з 27 держав-членів. Доповнення Президент України Володимир Зеленський заявив, що більшість пунктів Плану перемоги були підтримані, хоча деякі з них мають чутливий характер.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовність міжнародних партнерів є ключовою для реалізації Плану перемоги. Він підкреслив, що цей план не для критиків, а для того, щоб забезпечити Україні силу, незалежно від дій росії.