Зеленський: 18 членів ЄС коментували План перемоги

Президент Володимир Зеленський заявив, що 18 членів Європейського Союзу коментували План перемоги. В нього була закрита частина розмови з союзниками й після більшість тих хто виступав були повністю на боці підтримки Плану.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками участі в засіданні Європейської ради, передає УНН.

Я дякую за запрошення президенту Мішелю. Сьогодні у нас була дуже продуктивна розмова з усіма членами Європейського Союзу, з усіма колегами. 18 з них коментували План перемоги. Я дуже вдячний, що в мене була закрита частина розмови з союзниками й після нашої дуже відвертої розмови більшість тих хто виступав були повністю на боці підтримки Плану перемоги. Я радий, що вони почули від мене деякі деталі, я радий, що наші команди будуть працювати далі