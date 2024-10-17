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Готовність наших партнерів дає можливість зробити План перемоги реальністю - Зеленський

Київ • УНН

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Президент України заявив, що План перемоги спрямований на зміцнення країни, незалежно від дій росії. Зеленський підкреслив важливість підтримки міжнародних партнерів для реалізації цього плану.

Готовність наших партнерів дає можливість зробити План перемоги реальністю - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовність міжнародних партнерів є ключовою для реалізації Плану перемоги. Він підкреслив, що цей план не для критиків, а для того, щоб забезпечити Україні силу, незалежно від дій росії. Про це він заявив під час зустрічі з Президентом Європейської ради Шарль Мішелем, передає УНН

План перемоги — це не про когось, ми зробили цей план не для критиків чи людей, які готові нас критикувати, але все ж таки ми знаходимось зараз в Брюсселі разом з нашими союзниками, а не там де ми починали на початку війни. Наш план про те, як змінити Україну, щоб вона була сильною для дипломатичних чи будь-яких інших способів вирішення цієї проблеми. Бути сильним — це не залежить від готовності чи бажання росії, а лише від готовності наших партнерів. Тому це надає нам можливість зробити це план реальністю

- сказав Президент. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський підкреслив необхідність швидкого ухвалення рішення щодо розподілу 35 мільярдів з російських заморожених активів для підтримки України.  

Ірина Колеснік

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