Зеленський закликав швидше розподілити 35 мільярдів російських активів, які необхідні для України
Київ • УНН
Президент України наголосив на необхідності швидкого розподілу 35 млрд з російських заморожених активів для підтримки України. Зеленський також підкреслив важливість фінансування внутрішнього виробництва озброєння та систем ППО.
Президент України Володимир Зеленський підкреслив необхідність швидкого ухвалення рішення щодо розподілу 35 мільярдів з російських заморожених активів для підтримки України. Про це він заявив під час зустрічі з Президентом Європейської ради Шарль Мішельом, передає УНН.
Будуть міститися певні розділи, які не для преси, але принаймні варто сказати, що рішення про розмеження 35 млрд з 50 млрд російських грошей, якомога швидше потрібно прийняти
Зеленський розповів Мішелю, що після багатьох місяців без необхідних військової допомоги, Україна все ж таки змогла запустити у виробництво дрони і інші системи озброєння.
Тому, ми потребуємо більше грошей для збільшення внутрішнього виробництва. Ми сподіваємося, що ми зможемо отримати ці гроші, як і люди, які втратили свої домівки. Військова і фінансова підтримкам — найголовніша, але і зима наближається. Наші зими й так складні, а ця небезпечна. Ми підготувались і виконали свої домашні завдання, але нам потрібно більше ППО
Нагадаємо
Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що майбутнє України нерозривно пов’язане з Європейським Союзом. Він також підкреслив необхідність негайної військової та фінансової підтримки для України, запевнивши, що ЄС стоятиме на боці України стільки, скільки буде потрібно.