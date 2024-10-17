Зеленський закликав швидше розподілити 35 мільярдів російських активів, які необхідні для України

Президент України Володимир Зеленський підкреслив необхідність швидкого ухвалення рішення щодо розподілу 35 мільярдів з російських заморожених активів для підтримки України. Про це він заявив під час зустрічі з Президентом Європейської ради Шарль Мішельом, передає УНН.

Будуть міститися певні розділи, які не для преси, але принаймні варто сказати, що рішення про розмеження 35 млрд з 50 млрд російських грошей, якомога швидше потрібно прийняти

Зеленський розповів Мішелю, що після багатьох місяців без необхідних військової допомоги, Україна все ж таки змогла запустити у виробництво дрони і інші системи озброєння.

Тому, ми потребуємо більше грошей для збільшення внутрішнього виробництва. Ми сподіваємося, що ми зможемо отримати ці гроші, як і люди, які втратили свої домівки. Військова і фінансова підтримкам — найголовніша, але і зима наближається. Наші зими й так складні, а ця небезпечна. Ми підготувались і виконали свої домашні завдання, але нам потрібно більше ППО