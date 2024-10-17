Зеленский призвал быстрее распределить 35 миллиардов российских активов, которые необходимы для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость быстрого принятия решения о распределении 35 миллиардов из российских замороженных активов для поддержки Украины. Об этом он заявил во время встречи с Президентом Европейского совета Шарль Мишелем, передает УНН.

Будут содержаться определенные разделы, которые не для прессы, но по крайней мере стоит сказать, что решение о разграничении 35 млрд из 50 млрд российских денег, как можно скорее нужно принять

Зеленский рассказал Мишелю, что после многих месяцев без необходимых военной помощи, Украина все же смогла запустить в производство дроны и другие системы вооружения.

Поэтому, мы нуждаемся в большем количестве денег для увеличения внутреннего производства. Мы надеемся, что мы сможем получить эти деньги, как и люди, которые потеряли свои дома. Военная и финансовая поддержка - самая главная, но и зима приближается. Наши зимы и так сложные, а эта опасная. Мы подготовились и выполнили свои домашние задания, но нам нужно больше ПВО