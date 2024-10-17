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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Президент Європейської ради: "Майбутнє України лише в ЄС"

Київ • УНН

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Шарль Мішель заявив про необхідність негайної військової та фінансової підтримки України. Він підкреслив, що ЄС стоятиме на боці України стільки, скільки потрібно, і майбутнє країни нерозривно пов'язане з Євросоюзом.

Президент Європейської ради: "Майбутнє України лише в ЄС"

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що майбутнє України нерозривно пов’язане з Європейським Союзом. Він також підкреслив необхідність негайної військової та фінансової підтримки для України, запевнивши, що ЄС стоятиме на боці України стільки, скільки буде потрібно, передає УНН

Президент Зеленський поділився з нами своїми думками щодо Плану перемоги. В мене є 2 послання для народу України. Перший — це ЄС на вашому боці, стільки скільки це потрібно. Ми впевнені, що ви потребуєте більше підтримки, як військової так і фінансової. Все це потрібно негайно, прийняти таке рішення з огляду на те, щоб підтримати народ України. Наступний момент чітко зрозумілий - Майбутнє України лише в ЄС

- сказав Мішель.

Нагадаємо

У четвер, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув на саміт ЄС.  Сьогодні голова держави має представити План перемоги лідерам Європейського союзу.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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