Президент прибув на саміт ЄС
Київ • УНН
Володимир Зеленський прибув на саміт Євросоюзу, де його зустрів Шарль Мішель. Зеленський має представити лідерам ЄС План перемоги України.
У четвер, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув на саміт ЄС. Його вже зустрів президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє УНН.
Зеленського зустрів президент Європейської ради Шарль Мішель.
Сьогодні голова держави має представити План перемоги лідерам Європейського союзу.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський напередодні оприлюднив План перемоги з 5 пунктів та 3 таємних додатків. План включає геополітичний, військовий, економічний та безпековий аспекти для завершення війни та гарантування безпеки.