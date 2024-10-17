Президент прибыл на саммит ЕС

В четверг, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕС. Его уже встретил президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает УНН.

Зеленского встретил президент Европейского совета Шарль Мишель.

Сегодня глава государства должен представить План победы лидерам Европейского союза.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский накануне обнародовал План победы из 5 пунктов и 3 тайных приложений. План включает геополитический, военный, экономический и безопасностный аспекты для завершения войны и обеспечения безопасности.