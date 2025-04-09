Шарль Мишель

Председатель Евросовета Кошта подчеркнул важность давления на россию из-за санкций. Он планирует обсудить это на встрече лидеров в Париже.
На саммите в Будапеште европейские лидеры обсудили будущую роль ЕС и вызовы безопасности. Лидеры призвали к большей автономии ЕС, особенно в вопросах безопасности.
Президент Европейского совета предостерег о рисках проявления слабости перед авторитарными режимами. Он отметил взаимосвязь между отношением США к россии и сигналом для Китая.
Президент Украины прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Венгрии, где его встретил Виктор Орбан. На мероприятие приглашены 47 глав государств и правительств для обсуждения важных международных вопросов.
Президент Украины завтра примет участие в пятом саммите Европейского политического сообщества в Венгрии. На мероприятии будут обсуждать вызовы безопасности и новые возможности для партнеров.
По предварительным результатам ЦИК, Майя Санду победила на президентских выборах в Молдове с 55,41% голосов. В выборах приняли участие 1,7 млн избирателей, значительную роль сыграла диаспора.
Блинкен призвал расследовать возможные фальсификации на выборах в Грузии, где победила "Грузинская мечта".
Европейский Совет призвал быстро усилить военную помощь Украине, особенно системами ПВО и боеприпасами. ЕС подтвердил приверженность поддерживать Украину «столько, сколько нужно» во всех сферах.
Владимир Зеленский встретился с президентом Европарламента и лидерами политических групп. Стороны обсудили финансовую помощь, поддержку Формулы мира и будущее членство Украины в ЕС.
Президент Зеленский заявил, что 18 членов ЕС прокомментировали План победы Украины. Большинство выступающих поддержали план, а с некоторыми странами обсуждались вопросы дальнобойного оружия.
Президент Украины встретился с председателем Европейского совета. Обсуждались План победы, оборонная поддержка, движение в ЕС, санкции против России и экономическая устойчивость Украины.
Президент Украины заявил, что приглашение в НАТО укрепит позиции страны и подтвердит необратимость евроинтеграции. Зеленский отметил, что это станет главным аргументом для прекращения войны.
Президент Украины заявил, что большинство пунктов Плана победы были поддержаны партнерами, хотя некоторые имеют чувствительный характер. Зеленский отметил важность помощи партнеров, в частности по дальнобойному оружию.
Зеленский сообщил о политическом решении ЕС по распределению 35 млрд $ замороженных российских активов. Реализация зависит от единства европейских лидеров, чтобы решение не было заблокировано.
Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украина четко понимает свои потребности для защиты. Лидеры ЕС должны обеспечить необходимую помощь, включая дополнительное оборудование и технологии.
Президент Украины заявил, что План победы направлен на укрепление страны, независимо от действий России. Зеленский подчеркнул важность поддержки международных партнеров для реализации этого плана.
Президент Украины отметил необходимость быстрого распределения 35 млрд из российских замороженных активов для поддержки Украины. Зеленский также подчеркнул важность финансирования внутреннего производства вооружения и систем ПВО.
Шарль Мишель заявил о необходимости немедленной военной и финансовой поддержки Украины. Он подчеркнул, что ЕС будет стоять на стороне Украины столько, сколько нужно, и будущее страны неразрывно связано с Евросоюзом.
Владимир Зеленский прибыл на саммит Евросоюза, где его встретил Шарль Мишель. Зеленский должен представить лидерам ЕС План победы Украины.
Президент Украины отправился в Бельгию на заседание Европейского совета. Зеленский представит План победы и проведет встречи в Европарламенте и НАТО для усиления защиты Украины.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине необходимы более мощные гарантии безопасности. Он подчеркнул, что единственный путь заставить путина сесть за стол переговоров - это победа Украины на поле боя.
Президент Зеленский подтвердил, что 17 октября представит План победы Украины на заседании Европейского совета. План уже представлен руководству США, Германии, Италии, Франции и Великобритании.
Президент Украины Владимир Зеленский выступит на саммите Европейского совета 17 октября. Он представит свой План победы и обсудит последние события в войне России против Украины.
Президент Украины обсудил с председателем Европейского совета использование замороженных российских активов и военные нужды Украины. Зеленский поблагодарил за поддержку и усилия в укреплении обороноспособности страны.
Литва планирует обжаловать в ЕС решение Венгрии упростить въезд для граждан РФ и Беларуси. Министр иностранных дел Литвы считает, что это создает угрозы безопасности Шенгенской зоны.
Европейская народная партия призывает ЕС принять срочные меры из-за решения Венгрии ослабить визовые ограничения для россиян. Это создает риски для безопасности и может позволить россиянам обходить ограничения в Шенгенской зоне.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что восстановление страны приведет многомиллиардные инвестиции. Кулеба также подчеркнул перспективы более тесного экономического сотрудничества с Молдовой в контексте вступления обеих стран в ЕС.
Президент Украины призвал сохранить единство в Европе, несмотря на попытки путина создать раскол. Зеленский отметил важность совместных действий и решимости европейских стран для обеспечения мира.
Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил нападение на бывшего президента США Дональда Трампа во время его предвыборной кампании.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с Путиным направил лидерам ЕС письмо, в котором перефразировал российскую пропаганду о "мире для Украины", включая ложные заявления о потерях украинских военных.