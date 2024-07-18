Чрезвычайно важно сохранить единство в Европе для мира, даже при попытках владимира путина создать раскол среди стран-партнеров. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурационной пленарной сессии IV саммита Европейского политического сообщества, передает корреспондент УНН.

Мы должны сохранить единство в Европе и действовать вместе. Это означает, что путин промазал, он не смог создать разделение в Европе - говорит Зеленский.

По его словам, Европа должна быть решительной, чтобы сохранить единство и обеспечить мир.

"Путин поддерживает связи с различными лидерами мира, но у нас есть преимущество в том, что мы все объединены. Он может пытаться связаться с вами, с партнерами или индивидуально шантажировать или пытаться подкупить вас, чтобы кто-то из вас предал наше единство", - добавил он.

Президент Украины отмечает, что каждый из сам выбирает, каким образом действовать и какое наследство детям оставить.

Если кто-то пытается решить свои вопросы за спиной других, за счет другого, если кто-то хочет спрятать войну, и обещать что-то против наших интересов, за счет Украины или других стран, то для чего вообще обращать внимание на этих людей? ЕС и НАТО может решать вопросы без таких людей - подчеркнул он.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, после визита в россию, направил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС письмо с "резюме" его переговоров с путиным. В письме, датированном 5 июля, Орбан фактически пересказал тезисы российской пропаганды о "мире для Украины".