Зеленский обсудил будущее членство Украины в ЕС с президентом и лидерами политических групп Европарламента

В четверг, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Робертой Мецолой и лидерами политических групп. Стороны обсудили финансовую помощь и поддержку Формулы мира со стороны Европейского парламента. Об этом глава государства рассказал в Telegram, передает УНН.

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Будущее членство Украины в ЕС, финансовая помощь и поддержка Формулы мира со стороны Европейского парламента - среди основных тем переговоров во время встречи с президентом Робертой Мецолой и лидерами политических групп

Он отметил личное лидерство Роберты Мецолы и сильный голос Европарламента в поддержку Украины в борьбе против российской агрессии, а также на пути в ЕС.

Рассчитываю на дальнейшее лидерство Европарламента в предоставлении Украине необходимой помощи для ускорения победы над российским террором и в процессе интеграции в ЕС