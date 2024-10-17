Зеленский обсудил будущее членство Украины в ЕС с президентом и лидерами политических групп Европарламента
Киев • УНН
Владимир Зеленский встретился с президентом Европарламента и лидерами политических групп. Стороны обсудили финансовую помощь, поддержку Формулы мира и будущее членство Украины в ЕС.
В четверг, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Робертой Мецолой и лидерами политических групп. Стороны обсудили финансовую помощь и поддержку Формулы мира со стороны Европейского парламента. Об этом глава государства рассказал в Telegram, передает УНН.
Детали
Будущее членство Украины в ЕС, финансовая помощь и поддержка Формулы мира со стороны Европейского парламента - среди основных тем переговоров во время встречи с президентом Робертой Мецолой и лидерами политических групп
Он отметил личное лидерство Роберты Мецолы и сильный голос Европарламента в поддержку Украины в борьбе против российской агрессии, а также на пути в ЕС.
Рассчитываю на дальнейшее лидерство Европарламента в предоставлении Украине необходимой помощи для ускорения победы над российским террором и в процессе интеграции в ЕС
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Обсуждались План победы, оборонная поддержка, движение в ЕС, санкции против России и экономическая устойчивость Украины.