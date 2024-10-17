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Зеленский обсудил будущее членство Украины в ЕС с президентом и лидерами политических групп Европарламента

Зеленский обсудил будущее членство Украины в ЕС с президентом и лидерами политических групп Европарламента

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 16:53  •  3363 просмотра

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Владимир Зеленский встретился с президентом Европарламента и лидерами политических групп. Стороны обсудили финансовую помощь, поддержку Формулы мира и будущее членство Украины в ЕС.

В четверг, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Робертой Мецолой и лидерами политических групп. Стороны обсудили финансовую помощь и поддержку Формулы мира со стороны Европейского парламента. Об этом глава государства рассказал в Telegram, передает УНН.

Детали

Будущее членство Украины в ЕС, финансовая помощь и поддержка Формулы мира со стороны Европейского парламента - среди основных тем переговоров во время встречи с президентом Робертой Мецолой и лидерами политических групп

- заявил президент. 

Он отметил личное лидерство Роберты Мецолы и сильный голос Европарламента в поддержку Украины в борьбе против российской агрессии, а также на пути в ЕС. 

Рассчитываю на дальнейшее лидерство Европарламента в предоставлении Украине необходимой помощи для ускорения победы над российским террором и в процессе интеграции в ЕС

- заключает глава государства. 

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Обсуждались План победы, оборонная поддержка, движение в ЕС, санкции против России и экономическая устойчивость Украины.

Владимир Омельченко

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