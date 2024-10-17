Зеленський обговорив майбутнє членство України в ЄС з президенткою та лідерами політичних груп Європарламенту

У четвер, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Робертою Мецолою та лідерами політичних груп. Сторони обговорили фінансову допомогу та підтримка Формули миру з боку Європейського парламенту. Про це глава держави розповів в Telegram, передає УНН.

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Майбутнє членство України в ЄС, фінансова допомога та підтримка Формули миру з боку Європейського парламенту – серед основних тем переговорів під час зустрічі з президенткою Робертою Мецолою та лідерами політичних груп

Він відзначив особисте лідерство Роберти Мецоли та сильний голос Європарламенту на підтримку України в боротьбі проти російської агресії, а також на шляху до ЄС.

Розраховую на подальше лідерство Європарламенту в наданні Україні необхідної допомоги для прискорення перемоги над російським терором та у процесі інтеграції в ЄС