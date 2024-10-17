Зеленський обговорив із президентом Євроради оборонну підтримку України та рух до ЄС
Київ • УНН
Президент України зустрівся з головою Європейської ради. Обговорено План перемоги, оборонну підтримку, рух до ЄС, санкції проти Росії та економічну стійкість України.
Під час зустрічі із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем голова української держави обговорив оборонну допомогу України, посилення санкційних обмежень проти росії, а також рух України до Євросоюзу, повідомляє УНН із посиланням на допис Зеленського у Telegram.
Зустрівся з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Ключова наша тема – представлення Плану перемоги. Очікуємо на активну участь ЄС у його реалізації. Також обговорили реалізацію Формули миру, подальшу оборонну підтримку, наш рух до ЄС, посилення санкцій проти Росії, забезпечення стійкості нашої економіки та фінансової системи
Президент подякував особисто Шарлю Мішелю за його лідерство впродовж усіх років президентства, за всі рішення на підтримку нашої держави та людей.
Доповнення
Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що майбутнє України нерозривно пов’язане з Європейським Союзом. Він також підкреслив необхідність негайної військової та фінансової підтримки для України, запевнивши, що ЄС стоятиме на боці України стільки, скільки буде потрібно.