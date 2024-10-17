Зеленский обсудил с президентом Евросовета оборонную поддержку Украины и движение в ЕС

Во время встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем глава украинского государства обсудил оборонную помощь Украине, усиление санкционных ограничений против россии, а также движение Украины в Евросоюз, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

Встретился с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Ключевая наша тема - представление Плана победы. Ожидаем активного участия ЕС в его реализации. Также обсудили реализацию Формулы мира, дальнейшую оборонную поддержку, наше движение в ЕС, усиление санкций против России, обеспечение устойчивости нашей экономики и финансовой системы