Зеленский обсудил с президентом Евросовета оборонную поддержку Украины и движение в ЕС
Киев • УНН
Президент Украины встретился с председателем Европейского совета. Обсуждались План победы, оборонная поддержка, движение в ЕС, санкции против России и экономическая устойчивость Украины.
Во время встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем глава украинского государства обсудил оборонную помощь Украине, усиление санкционных ограничений против россии, а также движение Украины в Евросоюз, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.
Встретился с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Ключевая наша тема - представление Плана победы. Ожидаем активного участия ЕС в его реализации. Также обсудили реализацию Формулы мира, дальнейшую оборонную поддержку, наше движение в ЕС, усиление санкций против России, обеспечение устойчивости нашей экономики и финансовой системы
Президент поблагодарил лично Шарля Мишеля за его лидерство на протяжении всех лет президентства, за все решения в поддержку нашего государства и людей.
Дополнение
Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что будущее Украины неразрывно связано с Европейским Союзом. Он также подчеркнул необходимость немедленной военной и финансовой поддержки для Украины, заверив, что ЕС будет стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется.