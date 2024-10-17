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Зеленский обсудил с президентом Евросовета оборонную поддержку Украины и движение в ЕС

Зеленский обсудил с президентом Евросовета оборонную поддержку Украины и движение в ЕС

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 11:28  •  5915 просмотра

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Президент Украины встретился с председателем Европейского совета. Обсуждались План победы, оборонная поддержка, движение в ЕС, санкции против России и экономическая устойчивость Украины.

Во время встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем глава украинского государства обсудил оборонную помощь Украине, усиление санкционных ограничений против россии, а также движение Украины в Евросоюз, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram. 

Встретился с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Ключевая наша тема - представление Плана победы. Ожидаем активного участия ЕС в его реализации. Также обсудили реализацию Формулы мира, дальнейшую оборонную поддержку, наше движение в ЕС, усиление санкций против России, обеспечение устойчивости нашей экономики и финансовой системы

- написал Зеленский.

Президент поблагодарил лично Шарля Мишеля за его лидерство на протяжении всех лет президентства, за все решения в поддержку нашего государства и людей.

Дополнение

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что будущее Украины неразрывно связано с Европейским Союзом. Он также подчеркнул необходимость немедленной военной и финансовой поддержки для Украины, заверив, что ЕС будет стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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