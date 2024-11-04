В Молдове ЦИК посчитала голоса на выборах президента: одержала победу Майя Санду
Киев • УНН
По предварительным результатам ЦИК, Майя Санду победила на президентских выборах в Молдове с 55,41% голосов. В выборах приняли участие 1,7 млн избирателей, значительную роль сыграла диаспора.
ЦИК Молдовы обнародовала предварительные результаты подсчета голосов во втором туре президентских выборов в стране, согласно которым победу одержала нынешний президент Молдовы Майя Санду, пишет УНН.
Детали
По предварительной информации ЦИК, результаты, полученные кандидатами-участниками избирательной гонки на пост Президента Республики Молдова, следующие:
- Майя Санду - проголосовало более 930 тысяч избирателей или 55,41%;
- Александр Стояногло - набрал более 748 тысяч голосов, что составляет 44,59%.
Избирательный кодекс предусматривает, что избранным признается кандидат, набравший наибольшее количество голосов во втором туре голосования.
По предварительным данным, в выборах приняли участие 1 699 025 избирателей, или 54,31% избирателей, внесенных в избирательные списки.
Как отмечает молдавское издание NewsMaker, Майя Санду выиграла выборы президента Молдовы, став первым в истории страны главой государства, который переизбрался на второй срок в результате прямых выборов. Итоговый отрыв Санду - около 11%.
При этом издание отмечает, что, в отличие от 2020 года, ей удалось это сделать только благодаря голосам молдавской диаспоры.
Реакция Украины
С победой на выборах Майю Санду поздравил Президент Украины Владимир Зеленский.
«Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. Украина поддерживает европейский выбор народа Молдовы и готова работать вместе для укрепления нашего партнерства. Граждане Молдовы четко определились - выбрали путь к экономическому росту и социальной стабильности. Только настоящая безопасность и мирная, объединенная Европа могут гарантировать каждому человеку и каждой семье возможность с надеждой и уверенностью встретить завтрашний день», - написал Зеленский в X.
Реакция мира
С победой Санду поздравили также в ЕС и в странах блока.
«Поздравляю, уважаемый президент Майя Санду, с Вашей победой на президентских выборах в Молдове. Народ Молдовы подтвердил свое доверие к вашему лидерству, стабильности и преданности европейскому будущему», - отметил в частности председатель Евросовета Шарль Мишель в X.
Отреагировала и президент Грузии Саломе Зурабишвили, указав в X, что «выборы в Молдове являются лучшим „доказательством“ украденных выборов в Грузии: несмотря на подобное российское вмешательство и массовые фальсификации, Молдову спасли 300 000 избирателей диаспоры... Нашей 1 000 000 сильной диаспоре запретили. Только 34 000 были «допущены» к голосованию».
Боррель призвал Грузию к расследованию возможных фальсификаций во время парламентских выборов29 октября 2024, 16:08 • 17395 просмотров