В Молдове ЦИК посчитала голоса на выборах президента: одержала победу Майя Санду

ukenru
Эксклюзив
Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела
10:00 • 1859 просмотра

Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела

Эксклюзив
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
09:04 • 28474 просмотра

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
13:52 • 103057 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 133530 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 149060 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 148790 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 163739 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Эксклюзив
Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 166573 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

Эксклюзив
Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 152118 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

Эксклюзив
В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 144497 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В двух районах в Киеве зафиксировали падение обломков вражеских БПЛА

В двух районах в Киеве зафиксировали падение обломков вражеских БПЛА

00:58 • 70892 просмотра
Йеменские хуситы с поддержкой Ирана превратились в мощную военную силу - ОНН

Йеменские хуситы с поддержкой Ирана превратились в мощную военную силу - ОНН

02:00 • 28738 просмотра
Силы обороны восстановили положение в Дружбе в Донецкой области - DeepState

Силы обороны восстановили положение в Дружбе в Донецкой области - DeepState

02:40 • 68500 просмотра
Силы обороны сбили все российские дроны, которые ночью атаковали столицу

Силы обороны сбили все российские дроны, которые ночью атаковали столицу

03:39 • 53353 просмотра
В Черном море россия удерживает один ракетоноситель

В Черном море россия удерживает один ракетоноситель

04:46 • 23763 просмотра
публикации
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
Эксклюзив

09:04 • 28474 просмотра
АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

1 ноября 2024, 18:14 • 142625 просмотра
Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

1 ноября 2024, 16:25 • 141440 просмотра
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
Эксклюзив

31 октября 2024, 10:01 • 217507 просмотра
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

30 октября 2024, 15:07 • 200708 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

12:40 • 100696 просмотра
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

1 ноября 2024, 16:10 • 108200 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

1 ноября 2024, 08:00 • 129437 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

1 ноября 2024, 05:19 • 135266 просмотра
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

31 октября 2024, 16:19 • 114858 просмотра
Актуальное
В Молдове ЦИК посчитала голоса на выборах президента: одержала победу Майя Санду

В Молдове ЦИК посчитала голоса на выборах президента: одержала победу Майя Санду

Киев  •  УНН

08:53 • 6741 просмотра

Read in English

По предварительным результатам ЦИК, Майя Санду победила на президентских выборах в Молдове с 55,41% голосов. В выборах приняли участие 1,7 млн избирателей, значительную роль сыграла диаспора.

ЦИК Молдовы обнародовала предварительные результаты подсчета голосов во втором туре президентских выборов в стране, согласно которым победу одержала нынешний президент Молдовы Майя Санду, пишет УНН.

Детали

По предварительной информации ЦИК, результаты, полученные кандидатами-участниками избирательной гонки на пост Президента Республики Молдова, следующие:

  • Майя Санду - проголосовало более 930 тысяч избирателей или 55,41%; 
  • Александр Стояногло - набрал более 748 тысяч голосов, что составляет 44,59%.

Избирательный кодекс предусматривает, что избранным признается кандидат, набравший наибольшее количество голосов во втором туре голосования.

По предварительным данным, в выборах приняли участие 1 699 025 избирателей, или 54,31% избирателей, внесенных в избирательные списки.

Как отмечает молдавское издание NewsMaker, Майя Санду выиграла выборы президента Молдовы, став первым в истории страны главой государства, который переизбрался на второй срок в результате прямых выборов. Итоговый отрыв Санду - около 11%.

При этом издание отмечает, что, в отличие от 2020 года, ей удалось это сделать только благодаря голосам молдавской диаспоры. 

Реакция Украины

С победой на выборах Майю Санду поздравил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. Украина поддерживает европейский выбор народа Молдовы и готова работать вместе для укрепления нашего партнерства. Граждане Молдовы четко определились - выбрали путь к экономическому росту и социальной стабильности. Только настоящая безопасность и мирная, объединенная Европа могут гарантировать каждому человеку и каждой семье возможность с надеждой и уверенностью встретить завтрашний день», - написал Зеленский в X.

Реакция мира

С победой Санду поздравили также в ЕС и в странах блока. 

«Поздравляю, уважаемый президент Майя Санду, с Вашей победой на президентских выборах в Молдове. Народ Молдовы подтвердил свое доверие к вашему лидерству, стабильности и преданности европейскому будущему», - отметил в частности председатель Евросовета Шарль Мишель в X.

Отреагировала и президент Грузии Саломе Зурабишвили, указав в X, что «выборы в Молдове являются лучшим „доказательством“ украденных выборов в Грузии: несмотря на подобное российское вмешательство и массовые фальсификации, Молдову спасли 300 000 избирателей диаспоры... Нашей 1 000 000 сильной диаспоре запретили. Только 34 000 были «допущены» к голосованию».

Боррель призвал Грузию к расследованию возможных фальсификаций во время парламентских выборов29 октября 2024, 16:08 • 17395 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
yevropeiskii-sovetЕвропейский совет
maiya-sanduМайя Санду
sharl-mishelШарль Мишель
salome-zurabichviliСаломе Зурабишвили
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
moldovaМолдова
hruziia-krainaГрузия