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Фон дер Ляйен на саммите в Будапеште: Европа должна сама решать свою судьбу

Фон дер Ляйен на саммите в Будапеште: Европа должна сама решать свою судьбу

Киев  •  УНН

04:34 • 9638 просмотра

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На саммите в Будапеште европейские лидеры обсудили будущую роль ЕС и вызовы безопасности. Лидеры призвали к большей автономии ЕС, особенно в вопросах безопасности.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что будущее Европы - в руках самих европейцев. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.

Детали

На саммите в Будапеште европейские лидеры обсудили главные вызовы безопасности и будущую роль Европы на мировой арене, особенно в условиях смены власти в США и продолжения войны в Украине. Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, призвала к единству и ответственности, подчеркивая, что европейцы должны сами определять свою судьбу, защищая верховенство права перед вызовами со стороны автократических режимов.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал этот призыв, подчеркнув необходимость большей автономии ЕС в вопросах безопасности и стратегии. По его словам, Европа не должна полностью полагаться на США, а должна формировать свою собственную политику безопасности. Президент Европейского Совета Шарль Мишель также добавил, что ЕС должен укрепить свои экономические и политические позиции, строя партнерские, а не зависимые отношения с Соединенными Штатами.

Президент Украины Владимир Зеленский, который также принял участие в саммите, подчеркнул важность сохранения прочной поддержки между Европой и Америкой, которая является ключевой для стабильности региона. В то же время он подчеркнул, что мир с террористическим государством возможен только благодаря силе и противодействию агрессии.

Зеленский в Будапеште обсудил с генсеком НАТО привлечение войск КНДР к войне против Украины7 ноября 2024, 20:20 • 36907 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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