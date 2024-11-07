Зеленский в Будапеште обсудил с генсеком НАТО привлечение войск КНДР к войне против Украины
Киев • УНН
Президент Украины встретился с генсеком НАТО для обсуждения участия северокорейских военных в войне. В Курской области рф разместила 11 тысяч военнослужащих КНДР.
В Будапеште Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Среди прочего - речь шла о участии северокорейских военных в российской агрессии против Украины, передает УНН.
Детали
По данным ОП, Глава государства рассказал о ситуации на поле боя, в частности об участии северокорейских военных в российской агрессии против Украины. Президент подчеркнул, что нужна более решительная реакция стран Запада на новую роль Северной Кореи в российско-украинской войне.
Кроме того, среди главных тем встречи - выполнение решений Вашингтонского саммита НАТО, в частности по усилению ПВО, инвестиций в украинское производство снарядов, дронов и дальнобойных средств.
Зеленский отметил, что Украина нуждается в разрешении на использование дальнобойного оружия по военным объектам на территории России.
В курской области присутствуют 11 тыс. военнослужащих КНДР, но реакция мира на это недостаточна - Зеленский7 ноября 2024, 18:28 • 9874 просмотра
Напомним
В Будапеште Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а затем - с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном.