В курской области присутствуют 11 тыс. военнослужащих КНДР, но реакция мира на это недостаточна - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что часть из 11 тыс. военнослужащих КНДР уже участвовали против ВСУ. По словам Президента, если мир не отреагирует на привлечение северокорейских войск россией, то следующим шагом может быть гораздо большее использование северокорейского контингента. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества, передает УНН.

Что касается Северной Кореи. 11 тыс. северокорейских солдат сегодня присутствуют на территории рф в приграничье северной части нашего государства. Именно в курской области. Часть из этих войск уже участвовала в боевых действиях и против украинских военных. Есть уже потери. Это факт. Есть страны, которые отреагировали громко, а есть страны, которые не отреагировали, а есть страны, которые отреагировали, но тихо. Мы работаем с ними. Считаю, что есть две вещи, которые будут отвечать, достаточно ли этого достаточно: первая - это новая волна эскалации и безусловно с российской стороны. Многие из лидеров говорили, что если будет новая волна эскалации, то мы откроем Украине возможность дальнобойного применения. Я считаю, что это именно тот момент, когда надо это сделать. Над этим надо работать - сказал Зеленский.

Он отметил, что, если лидеры стран не отреагируют на привлечение россией войск КНДР, то следующим шагом может быть гораздо большее использование северокорейского контингента.

"Потому что путин всегда смотреть, какая реакция мира. Я считаю, что на сегодня она недостаточна", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия вызвала эскалацию войны против Украины, ведь Северная Корея сейчас, по сути, ведет войну в Европе, пытаясь убивать украинцев на европейской земле.