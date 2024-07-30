Недавнее решение Венгрии ослабить визовые ограничения для российских туристов - является риском для национальной безопасности и лидеры ЕС должны принять срочные контрмеры, заявляет Европейская народная партия. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

Председатель Европейской народной партии Манфред Вебер направил президенту Европейского совета Шарлю Мишелю письмо. С документом ознакомилась Financial Times. Там он написал, что такой шаг Венгрии позволит непроверенным россиянам беспрепятственно путешествовать по большей части ЕС и вызывает «серьезные опасения относительно национальной безопасности».

Вебер призвал Мишеля поднять этот вопрос на следующем саммите лидеров в октябре.

В этом месяце Венгрия опубликовала детали новой системы ускоренного получения виз, позволяющей гражданам восьми стран, включая Россию и Беларусь, въезжать в Венгрию без проверок безопасности и других ограничений. Будапешт заявил, что многие из них будут строить атомную электростанцию по российским технологиям.

Однако Вебер заявил, что необходимость новой иммиграционной системы в Венгрии «сомнительна», и предупредил, что она может «создать серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально позволить большому количеству россиян въезжать в Венгрию при минимальном контроле, представляя серьезный риск для национальной безопасности».

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«Такая политика также может облегчить россиянам передвижение по Шенгенской зоне в обход ограничений, предусмотренных законодательством ЕС».

В письме содержится призыв к лидерам ЕС «принять самые строгие меры, чтобы немедленно защитить целостность Шенгенской зоны, ограничить риск для безопасности, который уже возник, и предотвратить появление подобных инициатив у государств-членов в будущем».