Киев • УНН
Венгрия, по сообщениям, разрешила гражданам РФ и Беларуси получать 'национальную карту' для работы в стране на 2 года. Это вызвало беспокойство в ЕС из-за возможного проникновения российских шпионов.
После визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в москву Будапешт включил граждан рф и беларуси в программу так называемой "национальной карты" - она выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления, сообщают немецкие издания RND и DW, пишет УНН.
Детали
"Уже несколько дней россияне могут въезжать в ЕС через Венгрию без каких-либо проверок безопасности и беспрепятственно двигаться в другие страны ЕС. Это стало возможным благодаря регистрации гастарбайтеров в Венгрии, которую в июле премьер-министр Виктор Орбан расширил, включив людей из россии и беларуси", - говорится в публикации RND.
Издание отмечает, что весной правительство Венгрии объявило, что ожидает около 65 тысяч гастарбайтеров. Они могут привезти с собой семьи и подать заявление на получение разрешения на постоянное проживание через три года.
RND указывает, что "Венгрия вызвала недовольство в ЕС новыми провокациями".
Издание отмечает, что "сейчас существует большое беспокойство, что российские шпионы также могут попасть в ЕС или что кремль может специально переправлять россиян в ЕС для нападений".
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