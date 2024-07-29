На последнем заседании Совета по иностранным делам Европейского союза Венгрия не получила поддержки своей позиции. Венгерская симметрия - расположение между москвой и брюсселем раздражает всех остальных представителей Совета ЕС. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Visegrad Insight, передает УНН.

Они выглядят изолированными, когда именно они просят солидарности у Европы в вопросе поставок нефти. Они не получают этой солидарности, потому что трудно завоевать друзей, если кто-то проявляет эгоизм - заявил Сикорский.

По словам главы МИД Польши, во время заседания Совета ЕС также поднимался вопрос о том, где должно происходить одно из заседаний Совета иностранных дел во время венгерского председательства: в Будапеште или в Брюсселе. В качестве компромисса Сикорский предложил провести его в Украине - во Львове или даже в Мукачево. Это сначала, как сообщается, было встречено министром иностранных дел Венгрии «с энтузиазмом».

Главы МИД Польши напомнил, что два года назад заседание Совета ЕС уже проходило в Киеве.

«Однако во время нашей встречи венгерский министр, видимо, получил другие указания из столицы и в итоге был вынужден наложить вето на это предложение. Его оставили в покое. Так что я не вижу, как эта венгерская симметрия - расположение между Москвой и Брюсселем - увеличивает влияние Венгрии. Наоборот, она раздражает всех остальных», - указал Сикорский.

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