На фоне постоянной критики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в сторону Европейского Союза и НАТО, заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский предложил Будапешту создать союз с путиным. Об этом пишет PAP, передает УНН.

Детали

Бартошевский подчеркнул, что не понимает, почему Венгрия остается членом альянсов, которые ей не нравятся. В связи с этим он посоветовал Орбану создать союз с главой рф владимиром путиным и другими авторитарными лидерами.

Я не очень понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые им так не нравятся и которые якобы плохо к ним относятся. Почему бы ему (Орбану. - Ред.) не создать союз с Путиным и с некоторыми авторитарными государствами такого. Это по принципу, что если ты не хочешь быть членом какого-то клуба, ты всегда можешь выйти. Это, безусловно, антиевропейская, антиукраинская, антипольская политика (Венгрии. - Ред.) в настоящее время - подчеркнул заместитель главы польского МИДа.

Он напомнил, что Венгрия также блокирует два миллиарда злотых (467 миллионов евро) из Европейского фонда мира, предназначенных Польше от ЕС на возмещение за военную технику, которую получила Украина.

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Контекст

Накануне, 27 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан находился в Румынии на "Летнем университете Тушваньош".

Он раскритиковал, по его мнению, ошибочную политику ЕС и всего Запада, а также "лицемерие" Польши.

Поляки ведут лицемерную политику. Они критикуют нас за наши отношения с Россией, а также ведут бизнес с Россией через посредников. Я никогда не видел такого лицемерия с стороны государства - заявил Орбан.

Кроме того, Орбан обвинил Польшу в изменении баланса сил в Европе из-за ослабления оси Берлин - Париж в пользу новой конфигурации: Лондон, Варшава, Киев, страны Балтии и Скандинавия.

Напомним,

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что продолжит свою самопровозглашенную "мирную миссию", несмотря на критику со стороны Европейского Союза за то, что он превысил роль председательства, которое сейчас занимает его страна в блоке.