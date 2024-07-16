Евродепутаты требуют лишить Венгрию права голоса в ЕС после визитов Орбана в рф и Китай - Politico

Группа членов Европейского парламента выступила с требованием лишить Венгрию права голоса в ЕС после поездок ее премьер-министра Виктор Орбана в россию и Китай, сообщило Politico, пишет УНН.

Детали

В письме, полученном Politico, 63 депутата Европарламента обратились к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и руководительнице Европейского парламента Роберте Метсоле, заявив, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "уже нанес значительный ущерб, используя и злоупотребляя ролью председательствующего в Совете (ЕС)".

Венгрия приняла поочередное председательство в Совете ЕС от Бельгии 1 июля. С тех пор Орбан совершил самопровозглашенные "миротворческие миссии" в москву и Пекин, также осуществив визиты в Киев и Вашингтон.

Орбан "совершил несколько дипломатических визитов, в частности, чтобы посетить путина в россии и Си Цзиньпина в Китае, во время которых он намеренно исказил свои полномочия", написали еврозаконодатели и призвали Европарламент отреагировать соответствующим образом.

"Для этого нужны реальные действия, такие как остановка права голоса Венгрии в Совете (ЕС), поскольку практика показала, что простое словесное осуждение этой ситуации не имеет никакого эффекта", - добавили депутаты Европарламента.

Письмо, поддержанное членами Европарламента из ряда стран и парламентских групп, включая EPP, Renew, "левых" (the Left) и "зеленых" (the Greens), как отмечает издание, "является последней попыткой осудить Будапешт за его мошенническое председательство". Еврокомиссия также попросила своих членов не присутствовать на неофициальных встречах министров Венгрии, о чем объявила в понедельник.

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