Министры ЕС планируют бойкотировать внешнеполитический саммит Венгрии - Politico

Министры иностранных дел Европейского Союза намерены пренебречь мероприятием Венгрии, организовав в августе собственный саммит по иностранным делам вместо поездки в Будапешт к премьер-министру страны Виктору Орбану, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Венгрия, которая поочередно председательствует в Совете ЕС, планирует провести саммит по иностранным делам в Будапеште 28-29 августа. "Это прекрасная возможность для Орбана попробовать сформировать внешнеполитическую повестку дня блока, а также для того, чтобы его министр иностранных дел Петер Сийярто стоял в центре внимания", - отмечает издание.

"Но после того, как Орбан помешал оказанию помощи Украине и его самопровозглашенные мирные визиты к Владимиру Путину и Си Цзиньпину, которые он не скоординировал с 26 другими лидерами стран ЕС, многие министры иностранных дел искали способ избежать того, чтобы стать опорой в том, что они считают, что будет еще одним пропагандистским шоу Орбана", - пишет издание.

Отмечается, что глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель созывает министров на "официальный" Совет ЕС по иностранным делам одновременно с саммитом Орбана, о чем сообщили три дипломата ЕС, которые непосредственно знакомы с планом.

Это произошло после того, как посланник Венгрии в ЕС Балинт Одор подвергся резкой критике со стороны своих коллег на встрече в начале этого месяца, при этом Словакия была единственной страной, которая не взяла слово. "Бойкотируя саммит по иностранным делам, министры надеются ограничить троллинг со стороны Венгрии", - пишет издание.

"Если в тот же день состоится официальный Совет ЕС по иностранным делам, организованный Верховным представителем [Боррелем], министры не смогут поехать в Будапешт", - сказал один из дипломатов.

Другой добавил, что, бойкотируя встречу в Будапеште, другие министры иностранных дел хотели "послать четкий сигнал о том, что Венгрия не выступает от имени ЕС".

Как указано, министры других стран ЕС готовы показать Венгрии холодное отношение. На первую встречу под председательством Венгрии, состоявшуюся в Будапеште для обсуждения промышленной политики, было только семь министров из других стран. Еврокомиссар тоже не присутствовал.

"Бойкот того, что должно было стать звездным событием для председательствующей страны, чтобы продемонстрировать себя на мировой арене, является еще большим пренебрежением, призванным выбить ветер из парусов Орбана", - указывает издание.

Один дипломат пошутил, что "к большому сожалению" их страна не сможет присутствовать на мероприятии Орбана, если Боррель организует встречную встречу.

План уже неофициально обсуждался с несколькими странами ЕС, включая Францию и Германию. В среду команда Борреля представит план 27 постоянным представителям ЕС, пишет издание.

Часть стран ЕС будет бойкотировать министерские встречи на время председательства Венгрии - Reuters