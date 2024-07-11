Швеция и еще несколько стран Европейского Союза не будет направлять министров на заседания, которые организует Венгрия в рамках своего председательства в Совете ЕС, в знак протеста. Об этом заявила министр по вопросам Европы правительства Швеции Джессика Росвалл, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

По словам Росвалл, решение приняли в знак протеста против переговоров венгерского премьер-министра Виктора Орбана с Владимиром Путиным.

Действия Венгрии во время председательства (в Совете ЕС. - ред.) являются вредными и должны иметь последствия. Поэтому Швеция не будет участвовать на политическом уровне в неформальных правительственных встречах в июле - заявила шведская чиновница.

Она добавила, что к бойкоту, кроме Швеции, присоединились Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия. На министерских встречах они будут представлены на уровне государственных служащих, а не министров.

Росвалл отметила, что другие страны-члены ЕС тоже обсуждают подобные действия.

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Контекст

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля приезжал в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Через несколько дней после этого, венгерский премьер совершил неанонсированный визит в Москву, где встретился с российским лидером Владимиром Путиным.

В завершение Виктор Орбан отправился в Китай. Глава Китая Си Цзиньпин на встрече с Орбаном также говорил о "скором прекращении огня и политическом урегулировании" российско-украинской войны.

Напомним

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники заявило, что визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин для встреч с Путиным и Си Цзиньпином разозлили западных союзников.