Орбан попросив Зеленського подумати про припинення вогню й почати перемовини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан попросив Президент Володимира Зеленського подумати, чи можна припинити вогонь й почати перемовини. Про це заявив Орбан під час спільної пресконференції з Зеленським в Києві, передає кореспондент УНН.

Війна в якій ви зараз живете дуже інтенсивно впливає й на безпеку Європи. Ми дуже високо цінуємо усі ініціативи пана Президента Зеленського заради досягнення миру. Я розповів пану Президенту, що ці ініціативи потребують багато часу саме через правила міжнародної дипломатії вони дуже ускладнені. Я попросив пана Президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти, зробити перерву, перервати вогонь й потім почати перемовини, адже припинення вогню могло забезпечити пришвидшення темпу цих перемовин