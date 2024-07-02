Орбан попросив Зеленського подумати про припинення вогню й почати перемовини
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням розглянути можливість припинення вогню і розпочати переговори для прискорення мирного процесу.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан попросив Президент Володимира Зеленського подумати, чи можна припинити вогонь й почати перемовини. Про це заявив Орбан під час спільної пресконференції з Зеленським в Києві, передає кореспондент УНН.
Війна в якій ви зараз живете дуже інтенсивно впливає й на безпеку Європи. Ми дуже високо цінуємо усі ініціативи пана Президента Зеленського заради досягнення миру. Я розповів пану Президенту, що ці ініціативи потребують багато часу саме через правила міжнародної дипломатії вони дуже ускладнені. Я попросив пана Президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти, зробити перерву, перервати вогонь й потім почати перемовини, адже припинення вогню могло забезпечити пришвидшення темпу цих перемовин
Також він заявив, що підготує доповідь прем'єр-міністрам Європейського Союзу про сьогоднішню свою зустріч.
Доповнення
Зеленський неодноразово заявляв, що припинення вогню зіграє на користь тільки росії.
Зеленський зазначав, що росіянам завжди потрібна пауза, припинення вогню для них найкращий варіант, щоб підготувати ще більше і потім ще зробити якийсь крок.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що країни-партнери розуміють, що пропозиція "території в обмін на припинення вогню" неможлива сьогодні, що є доброю ознакою. Вони чітко фіксують, що це не адекватна країна, яка точно не може повернутися до рамок міжнародного права.
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