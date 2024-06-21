Партнери розуміють, що обмін територій на припинення вогню неможливий: Подоляк про заяви путіна щодо переговорів з Україною
Київ • УНН
Росія не готова до припинення вогню або відходу з окупованих українських територій, ясно демонструючи своє небажання повертатися в рамки міжнародного права, що є позитивним знаком для країн-партнерів про те, що сьогодні території не можна обміняти на припинення вогню.
Країни-партнери розуміють, що території в обмін на припинення вогню неможлива сьогодні, що є доброю ознакою. Вони чітко фіксують, що це не адекватна країна, яка точно не може повернутися до рамок міжнародного права. Про це в ефірі телемарафону розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, передає УНН.
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Вони постійно в останні тижні говорять про переговори, що готові прямо негайно. Але він зробив дуже важливу заяву і ця заява буде мати суттєві наслідки для прийняття тих чи інших рішень в столицях інших держав, не тільки в Києві, але і столицях країн, які є нашими партнерами. Що це за заява? Вона достатньо чітка. путін відверто говорить: "дивіться, ми можемо почати переговори, але жоден вивід військ російської федерації в жодному випадку неможливий. Тобто ми в будь-якому випадку будемо залишатися на окупованих територіях, тому що ми напали на Україну заради окупації її території. Тому ми можемо вести з вами будь-які переговори прямо сьогодні, це можуть бути комплексі переговори з Вашингтоном і з Києвом, будь з ким, але виключно тільки якщо ви дозволите нам залишитися на окупованих територіях. І відповідно ми ще виставимо вам і інші умови, які так чи інакше зафіксують нашу перемогу
Він зазначив, що саме на це потрібно зважати і на це зважають наші партнери.
Вони також розуміють, що території в обмін на припинення вогню неможлива сьогодні. Це є доброю ознакою. Ще раз підкреслюю, що всі заяви рф сьогодні вони чітко фіксують, що це не адекватна країна, яка точно не може повернутися до рамок міжнародного права. Тому не треба мати цих ілюзій, що рф можна про щось домовитися
Нагадаємо
Президент рф володимир путін заявив, що росія готова розпочати переговори щодо закінчення війни в Україні, але Києву для цього необхідно вивести війська з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей та оголосити про без'ядерний та позаблоковий статус.