Партнери розуміють, що обмін територій на припинення вогню неможливий: Подоляк про заяви путіна щодо переговорів з Україною

Країни-партнери розуміють, що території в обмін на припинення вогню неможлива сьогодні, що є доброю ознакою. Вони чітко фіксують, що це не адекватна країна, яка точно не може повернутися до рамок міжнародного права. Про це в ефірі телемарафону розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, передає УНН.

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Вони постійно в останні тижні говорять про переговори, що готові прямо негайно. Але він зробив дуже важливу заяву і ця заява буде мати суттєві наслідки для прийняття тих чи інших рішень в столицях інших держав, не тільки в Києві, але і столицях країн, які є нашими партнерами. Що це за заява? Вона достатньо чітка. путін відверто говорить: "дивіться, ми можемо почати переговори, але жоден вивід військ російської федерації в жодному випадку неможливий. Тобто ми в будь-якому випадку будемо залишатися на окупованих територіях, тому що ми напали на Україну заради окупації її території. Тому ми можемо вести з вами будь-які переговори прямо сьогодні, це можуть бути комплексі переговори з Вашингтоном і з Києвом, будь з ким, але виключно тільки якщо ви дозволите нам залишитися на окупованих територіях. І відповідно ми ще виставимо вам і інші умови, які так чи інакше зафіксують нашу перемогу