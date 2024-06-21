Страны-партнеры понимают, что территории в обмен на прекращение огня невозможна сегодня, что является хорошим признаком. Они четко фиксируют, что это неадекватная страна, которая точно не может вернуться к рамкам международного права. Об этом в эфире телемарафона рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает УНН.

Детали

Они постоянно в последние недели говорят о переговорах, что готовы прямо немедленно. Но он сделал очень важное заявление и это заявление будет иметь существенные последствия для принятия тех или иных решений в столицах других государств, не только в Киеве, но и столицах стран, которые являются нашими партнерами. Что это за заявление? Она достаточно четкая. Путин откровенно говорит: "Смотрите, мы можем начать переговоры, но ни один вывод войск Российской Федерации ни в коем случае невозможен. То есть мы в любом случае будем оставаться на оккупированных территориях, потому что мы напали на Украину ради оккупации ее территории. Поэтому мы можем вести с вами любые переговоры прямо сегодня, это могут быть переговоры с Вашингтоном и с Киевом, любой с кем, но исключительно только если вы позволите нам остаться на оккупированных территориях. И соответственно мы еще выставим вам и другие условия, которые так или иначе зафиксируют нашу победу - сказал Подоляк.

Он отметил, что именно это нужно учитывать и это учитывают наши партнеры.

Они также понимают, что территории в обмен на прекращение огня невозможна сегодня. Это является хорошим предзнаменованием. Еще раз подчеркиваю, что все заявления рф сегодня они четко фиксируют, что это неадекватная страна, которая точно не может вернуться к рамкам международного права. Поэтому не надо иметь этих иллюзий, что рф можно о чем-то договориться - добавил Подоляк.

Напомним

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова начать переговоры по окончанию войны в Украине, но Киеву для этого необходимо вывести войска с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и объявить о безъядерном и внеблоковом статусе.