Зеленський пояснив, яка модель та в яких сферах може бути використана для знаходження рішень з рф

Для знаходження рішень з рф щодо територіальної цілісності, енергетики і у вільного судноплавства може бути використана поки що тільки одна модель на прикладі зернового коридору, коли Туреччина та ООН укладала угоду окремо з росією та Україною. Про це заявив в інтерв'ю Президент Володимир Зеленський Труді Рубін, колумністці The Philadelphia Inquirer, передає кореспондент УНН.

На запитання, чи можливо за будь-яких можливих обставин, щоб Україна провела перемовини з путіним, Зеленський відповів:

"Україна може знайти модель в якій згідно відповідних документів, кроків, модальності можна знаходити рішення. Така модель була застосована перший раз на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з блокуючою рукою росії, а ми домовлялися з ООН та Туреччиною. Вони в свою чергу взяли відповідальність домовлятися з нами в тристоронній угоді, а потім відповідну угоду підписувати з російською стороною. Так, воно спрацювало, дві дзеркальні угоди між якими є ООН та Туреччина, підписаний з Україною окремо з рф".

Він зазначив, що достатньо довго працював зерновий коридор.

"І так само в територіальній цілісності, в енергетиці і у вільному судноплавстві може бути використана відповідна модель, коли країни з різних континентів, їх представники готують рішення щодо тієї чи іншої кризи, потім, якщо цей документ влаштовує Україну так само він повинен розбиратися з представниками рф. Поки що у нас є тільки така модель", - пояснив Зеленський.

Доповнення

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв, що на другому Саміті миру рф можуть представити спільне бачення миру, але договір "а-ля мінськ" не підписуватимуть.