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Зеленський пояснив, яка модель та в яких сферах може бути використана для знаходження рішень з рф

Київ • УНН

 • 52112 перегляди

Зеленський пояснив, що єдиною моделлю, яка поки що може бути використана для пошуку рішень з росією щодо територіальної цілісності, енергетики та вільного судноплавства, є приклад зернового коридору, де Туреччина та ООН підписали окремі угоди з росією та Україною.

Зеленський пояснив, яка модель та в яких сферах може бути використана для знаходження рішень з рф

Для знаходження рішень з рф щодо територіальної цілісності, енергетики і у вільного судноплавства може бути використана поки що тільки одна  модель на прикладі зернового коридору, коли Туреччина та ООН укладала угоду  окремо з росією та Україною. Про це заявив  в інтерв'ю  Президент Володимир Зеленський Труді Рубін, колумністці The Philadelphia Inquirer, передає кореспондент УНН

На запитання, чи можливо за будь-яких можливих обставин, щоб Україна провела перемовини з путіним, Зеленський відповів:

"Україна може знайти модель в якій згідно  відповідних документів, кроків, модальності можна знаходити рішення. Така модель була застосована перший раз на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з блокуючою рукою росії, а ми домовлялися з ООН та Туреччиною. Вони в свою чергу взяли відповідальність домовлятися з нами в тристоронній угоді, а потім відповідну угоду підписувати з російською стороною. Так,  воно спрацювало, дві дзеркальні угоди між якими є ООН та Туреччина, підписаний з Україною окремо з рф". 

Він зазначив, що достатньо довго працював зерновий коридор. 

"І так само в територіальній цілісності, в енергетиці і у вільному судноплавстві може бути використана відповідна модель, коли країни з різних континентів, їх представники готують рішення щодо тієї чи іншої кризи, потім, якщо цей документ влаштовує Україну так само він повинен розбиратися з представниками рф. Поки що у нас є тільки така модель", -  пояснив Зеленський. 

Доповнення

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв, що на другому Саміті миру рф можуть представити спільне бачення миру, але договір "а-ля мінськ" не підписуватимуть.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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