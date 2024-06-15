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На другому саміті рф можуть представити спільне бачення миру, але договір "а-ля мінськ" не підписуватимуть - Єрмак

На другому саміті рф можуть представити спільне бачення миру, але договір "а-ля мінськ" не підписуватимуть - Єрмак

Київ • УНН

 • 19427 перегляди

На саміті миру, який стартує в Швейцарії, а також після нього Україна та партнери працюватимуть над спільним баченням плану завершення війни, який може буде після переданий рф.

Під час мирного саміту та після нього країни можуть узгодити спільне бачення завершення війни, яке потім може буте репрезентовано росії. Як передає кореспондент УНН, про це сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону, коментуючи саміт миру, який наразі відкривається в Швейцарії.

Деталі

Він зазначив, що під час Саміту буде обговорюватись українська Формула миру.

Будемо говорити як припинити війну, як принести на нашу землю справедливий чесний мир, який побудований на нормах міжнародного права, нормах статуту ООН, а не на божевільних погрозах та ультиматумах з кремля

- сказав Єрмак.

Він зазначив, що після саміту робота з партнерами буде продовжена.

Наша філософія – треба узгодити принципи побудови спільного плану і після цього, можливо, на другому саміті, коли цей план буде узгоджений більшістю відповідальних країн світу, його можливо представити та передати російській стороні

- сказав Єрмак.

Він підкреслив, що ніяких договорів з нинішнім президентом рф не буде.

З цим президентом ніяких "а-ля мінськ", "а-ля Будапешт" не буде, в цьому будьте впевнені

- сказав Єрмак.

Він зазначив, що саміт проходить в умовах протидії з боку росії.

Вони працювали дуже сильно – дзвонили, погрожували, шантажували, давили. Навіть в останні години перед самітом росія робить все, щоб зіпсувати його. Але їм це не вдалося. Як казав наш Лобановський: рахунок на табло, і список учасників саміту дійсно вражаючий

- додав він.

Нагадаємо

Президентка Швейцарії заявила, що метою мирного саміту є обговорення того, як і за яких умов росія може бути залучена до майбутнього мирного процесу в Україні на основі міжнародного права та Статуту ООН.

Переговори щодо декларації Саміту миру ще тривають, один зі сценаріїв передбачає документ без консенсусу - ЗМІ15.06.24, 14:35 • 30590 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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