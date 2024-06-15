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Переговори щодо декларації Саміту миру ще тривають, один зі сценаріїв передбачає документ без консенсусу - ЗМІ

Переговори щодо декларації Саміту миру ще тривають, один зі сценаріїв передбачає документ без консенсусу - ЗМІ

Київ • УНН

 • 30590 перегляди

Підсумкову декларацію українського Саміту миру в Бургенштоці, Швейцарія, ще не узгоджено через певні формулювання та спірні моменти серед делегацій ста держав та організацій, є можливість ухвалення підсумкової декларації без консенсусу.

Переговори щодо підсумкової декларації українського Саміту миру в швейцарському Бюргенштоку в суботу ще не закінчилися, пише УНН з посиланням на швейцарські видання watson та Keystone-SDA.

Деталі

Швидше за все, переговори щодо підсумкової декларації триватимуть "до останньої хвилини" рано-вранці в неділю, як повідомили інформаційному агентству Keystone-SDA кілька джерел, близьких до переговорів.

Серед делегацій із ста держав та організацій, як вказано, все ще є "кілька спірних моментів". Говорили, що інколи точилася боротьба за окремі слова.

Спочатку було незрозуміло, чи буде остаточна декларація, ухвалена всіма державами.

Як вказується, можливі кілька сценаріїв, у тому числі підсумкова декларація без консенсусу, де кожна держава має можливість вказати, чи приймає вона її чи ні.

Доповнення

Саміт миру збирається в Бюргенштоку у Швейцарії 15-16 червня. Метою зустрічі глав держав і урядів є вироблення спільного розуміння шляху до справедливого та тривалого миру в Україні. Це має стати основою для мирного процесу.

Представники понад 90 країн зберуться у Швейцарії на конференцію щодо миру в Україні. росію не запросили. У п'ятницю путін поставив умови мирних переговорів з Україною.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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