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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Переговоры по декларации Саммита мира еще продолжаются, один из сценариев предусматривает документ без консенсуса - СМИ

Переговоры по декларации Саммита мира еще продолжаются, один из сценариев предусматривает документ без консенсуса - СМИ

Киев  •  УНН

15 июня 2024, 11:35  •  22652 просмотра

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Итоговая декларация украинского Саммита мира в Бургенштоке, Швейцария, еще не согласована из-за определенных формулировок и спорных моментов среди делегаций ста государств и организаций, есть возможность принятия итоговой декларации без консенсуса.

Переговоры по итоговой декларации украинского Саммита мира в швейцарском Бюргенштоке в субботу еще не закончились, пишет УНН со ссылкой на швейцарские издания watson и Keystone-SDA.

Детали

Скорее всего, переговоры по итоговой декларации будут продолжаться "до последней минуты" рано утром в воскресенье, как сообщили информационному агентству Keystone-SDA несколько источников, близких к переговорам.

Среди делегаций из ста государств и организаций, как указано, все еще есть "несколько спорных моментов". Говорили, что иногда шла борьба за отдельные слова.

Сначала было непонятно, будет ли окончательная декларация, принятая всеми государствами.

Как указывается, возможны несколько сценариев, в том числе итоговая декларация без консенсуса, где каждое государство имеет возможность указать, принимает оно ее или нет.

Дополнение

Саммит мира собирается в Бюргенштоке в Швейцарии 15-16 июня. Целью встречи глав государств и правительств является выработка общего понимания пути к справедливому и длительному миру в Украине. Это должно стать основой для мирного процесса.

Представители более 90 стран соберутся в Швейцарии на конференцию по миру в Украине. россию не пригласили. В пятницу путин поставил условия мирных переговоров с Украиной.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
shveitsariyaШвейцария
ukrainaУкраина
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