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Атаки проросійських хакерів на швейцарські урядові сайти продовжилися у день старту Саміту миру

Атаки проросійських хакерів на швейцарські урядові сайти продовжилися у день старту Саміту миру

Київ • УНН

 • 16588 перегляди

Проросійська хакерська група продовжила атаки на веб-сайти швейцарського уряду та організацій напередодні Саміту миру щодо України.

У суботу проросійська хакерська група продовжила атакувати сайти федерального уряду Швейцарії та організацій, залучених до участі у Саміті миру, пише УНН з посиланням на повідомлення швейцарського федерального відомства з кібербезпеки NCSC, швейцарські видання watson та Keystone-SDA.

Деталі

Згідно з повідомленням NCSC, атаки тривали перед початком Саміту миру в Бюргенштоці.

"Сьогодні, у суботу, перед початком конференції високого рівня щодо миру в Україні, перевантажуючі атаки тривають, як і очікувалося. Цілями атак залишаються федеральні сайти та організації, які беруть участь у конференції. Федеральне відомство з кібербезпеки стежить за ситуацією та підтримує контакти з постраждалими організаціями", - зазначили у NCSC.

Ці атаки, вказали у відомстві, "не впливають на безпеку постраждалих або на проведення конференції". "Через DDoS-атаки окремі веб-сайти тимчасово недоступні. Такі атаки не завдають прямої шкоди ІТ-інфраструктурі", - зазначається у повідомленні.

Відповідальність за атаки несе група під назвою "NoName057(16)", повідомила прессекретар NCSC Гізела Кіпфер інформаційному агентству Keystone-SDA на запит. В результаті атак сайти можуть бути тимчасово недоступні.

Доповнення

Саміт миру збирається в Бюргенштоку у Швейцарії 15-16 червня. Метою зустрічі глав держав і урядів є вироблення спільного розуміння шляху до справедливого та тривалого миру в Україні. Це має стати основою для мирного процесу.

Представники понад 90 країн зберуться у Швейцарії на конференцію щодо миру в Україні. росію не запросили. У п'ятницю путін поставив умови мирних переговорів з Україною.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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