Атаки проросійських хакерів на швейцарські урядові сайти продовжилися у день старту Саміту миру
Київ • УНН
Проросійська хакерська група продовжила атаки на веб-сайти швейцарського уряду та організацій напередодні Саміту миру щодо України.
У суботу проросійська хакерська група продовжила атакувати сайти федерального уряду Швейцарії та організацій, залучених до участі у Саміті миру, пише УНН з посиланням на повідомлення швейцарського федерального відомства з кібербезпеки NCSC, швейцарські видання watson та Keystone-SDA.
Деталі
Згідно з повідомленням NCSC, атаки тривали перед початком Саміту миру в Бюргенштоці.
"Сьогодні, у суботу, перед початком конференції високого рівня щодо миру в Україні, перевантажуючі атаки тривають, як і очікувалося. Цілями атак залишаються федеральні сайти та організації, які беруть участь у конференції. Федеральне відомство з кібербезпеки стежить за ситуацією та підтримує контакти з постраждалими організаціями", - зазначили у NCSC.
Ці атаки, вказали у відомстві, "не впливають на безпеку постраждалих або на проведення конференції". "Через DDoS-атаки окремі веб-сайти тимчасово недоступні. Такі атаки не завдають прямої шкоди ІТ-інфраструктурі", - зазначається у повідомленні.
Відповідальність за атаки несе група під назвою "NoName057(16)", повідомила прессекретар NCSC Гізела Кіпфер інформаційному агентству Keystone-SDA на запит. В результаті атак сайти можуть бути тимчасово недоступні.
Доповнення
Саміт миру збирається в Бюргенштоку у Швейцарії 15-16 червня. Метою зустрічі глав держав і урядів є вироблення спільного розуміння шляху до справедливого та тривалого миру в Україні. Це має стати основою для мирного процесу.
Представники понад 90 країн зберуться у Швейцарії на конференцію щодо миру в Україні. росію не запросили. У п'ятницю путін поставив умови мирних переговорів з Україною.