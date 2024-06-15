Атаки пророссийских хакеров на швейцарские правительственные сайты продолжились в день старта Саммита мира

В субботу пророссийская хакерская группа продолжила атаковать сайты федерального правительства Швейцарии и организаций, привлеченных к участию в Саммите мира, пишет УНН со ссылкой на сообщение швейцарского федерального ведомства по кибербезопасности NCSC, швейцарские издания watson и Keystone-SDA.

Детали

Согласно сообщению NCSC, атаки продолжались перед началом Саммита мира в Бюргенштоке.

"Сегодня, в субботу, перед началом конференции высокого уровня по миру в Украине, перегружающие атаки продолжаются, как и ожидалось. Целями атак остаются федеральные сайты и организации, участвующие в конференции. Федеральное ведомство по кибербезопасности следит за ситуацией и поддерживает контакты с пострадавшими организациями", - отметили в NCSC.

Эти атаки, указали в ведомстве, "не влияют на безопасность пострадавших или на проведение конференции". "Из-за DDoS-атаки отдельные веб-сайты временно недоступны. Такие атаки не наносят прямого вреда ІТ-инфраструктуре", - отмечается в сообщении.

Ответственность за атаки несет группа под названием "NoName057(16)", сообщила пресс-секретарь NCSC Гизела Кипфер информационному агентству Keystone-SDA на запрос. В результате атак сайты могут быть временно недоступны.

Дополнение

Саммит мира собирается в Бюргенштоке в Швейцарии 15-16 июня. Целью встречи глав государств и правительств является выработка общего понимания пути к справедливому и длительному миру в Украине. Это должно стать основой для мирного процесса.

Представители более 90 стран соберутся в Швейцарии на конференцию по миру в Украине. россию не пригласили. В пятницу путин поставил условия мирных переговоров с Украиной.