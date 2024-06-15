Во время мирного саммита и после него страны могут согласовать общее видение завершения войны, которое затем может быть представлено россии. Как передает корреспондент УНН, об этом сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона, комментируя саммит мира, который сейчас открывается в Швейцарии.

Детали

Он отметил, что во время Саммита будет обсуждаться украинская Формула мира.

Будем говорить как прекратить войну, как принести на нашу землю справедливый честный мир, который построен на нормах международного права, нормах устава ООН, а не на безумных угрозах и ультиматумах из кремля - сказал Ермак.

Он отметил, что после саммита работа с партнерами будет продолжена.

Наша философия - надо согласовать принципы построения общего плана и после этого, возможно, на втором саммите, когда этот план будет согласован большинством ответственных стран мира, его можно представить и передать российской стороне - сказал Ермак.

Он подчеркнул, что никаких договоров с нынешним президентом рф не будет.

С этим президентом никаких "а-ля минск", "а-ля Будапешт" не будет, в этом будьте уверены - сказал Ермак.

Он отметил, что саммит проходит в условиях противодействия со стороны россии.

Они работали очень сильно - звонили, угрожали, шантажировали, давили. Даже в последние часы перед саммитом россия делает все, чтобы испортить его. Но им это не удалось. Как говорил наш Лобановский: счет на табло, и список участников саммита действительно впечатляющий - добавил он.

Напомним

Президент Швейцарии заявила, что целью мирного саммита является обсуждение того, как и при каких условиях россия может быть привлечена к будущему мирному процессу в Украине на основе международного права и Устава ООН.

Переговоры по декларации Саммита мира еще продолжаются, один из сценариев предусматривает документ без консенсуса - СМИ