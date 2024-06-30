Для нахождения решений с рф по территориальной целостности, энергетике и у свободного судоходства может быть использована пока только одна модель на примере зернового коридора, когда Турция и ООН заключала соглашение отдельно с россией и Украиной. Об этом заявил в интервью Президент Владимир Зеленский Труди Рубин, колумнистке The Philadelphia Inquirer, передает корреспондент УНН.

На вопрос, возможно ли при любых возможных обстоятельствах, чтобы Украина провела переговоры с путиным, Зеленский ответил:

"Украина может найти модель, в которой согласно соответствующих документов, шагов, модальности можно находить решения. Такая модель была применена первый раз на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с блокирующей рукой России, а мы договаривались с ООН и Турцией. Они в свою очередь взяли ответственность договариваться с нами в трехстороннем соглашении, а затем соответствующее соглашение подписывать с российской стороной. Так, оно сработало, два зеркальных соглашения между которыми есть ООН и Турция, подписанный с Украиной отдельно с рф".

Он отметил, что достаточно долго работал зерновой коридор.

"И так же в территориальной целостности, в энергетике и в свободном судоходстве может быть использована соответствующая модель, когда страны с разных континентов, их представители готовят решение по тому или иному кризису, потом, если этот документ устраивает Украину так же он должен разбираться с представителями рф. Пока что у нас есть только такая модель", - объяснил Зеленский.

Дополнение

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщал, что на втором Саммите мира рф могут представить общее видение мира, но договор "а-ля минск" подписывать не будут.