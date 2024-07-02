Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил Президента Владимира Зеленского подумать, можно ли прекратить огонь и начать переговоры. Об этом заявил Орбан во время совместной пресс-конференции с Зеленским в Киеве, передает корреспондент УНН.

Война в которой вы сейчас живете очень интенсивно влияет и на безопасность Европы. Мы очень высоко ценим все инициативы господина Президента Зеленского ради достижения мира. Я рассказал господину Президенту, что эти инициативы требуют много времени именно из-за правил международной дипломатии они очень усложнены. Я попросил господина Президента подумать о том, нельзя ли немножко иначе пойти, сделать перерыв, прервать огонь и потом начать переговоры, ведь прекращение огня могло обеспечить ускорение темпа этих переговоров - заявил Орбан.

Также он заявил, что подготовит доклад премьер-министрам Европейского Союза о сегодняшней своей встрече.

Дополнение

Зеленский неоднократно заявлял, что прекращение огня сыграет на пользу только России.

Зеленский отмечал, что россиянам всегда нужна пауза, прекращение огня для них лучший вариант, чтобы подготовить еще больше и потом еще сделать какой-то шаг.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что страны-партнеры понимают, что предложение "территории в обмен на прекращение огня" невозможно сегодня, что является хорошим признаком. Они четко фиксируют, что это не адекватная страна, которая точно не может вернуться в рамки международного права.

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