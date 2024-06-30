Президент: рф провалила наступ на Харківському напрямку, тому вони будуть терміново думати, що їм ще зробити

росія провалила наступ на Харківському напрямку, тому зараз росіяни будуть "достатньо терміново думати", що їм ще зробити, щоб політично мати якийсь інформаційний виграш. Про це заявив в інтерв'ю Президент Володимир Зеленський Труді Рубін, колумністці The Philadelphia Inquirer, передає кореспондент УНН.

Я думаю, що вони хотіли максимально все окупувати на Харківському напрямку, включаючи Харків. У них провалився цей наступ. Початок був у них успішний, а потім вони втратили дуже багато людей та техніки. Вони зараз будуть достатньо терміново думати, що їм ще зробити, щоб політично мати якийсь інформаційний виграш. В цілому тактика ведення війни росії дуже зрозуміла. Будь-який крок вперед на нашу територію, будь-яка окупація, будь-яке село, навіть якщо живого місця вони там не залишать для них це позитив та "вікно" для того? Для них важливо торгувати максимально щодо цієї війни, забрати собі максимально