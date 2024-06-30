Президент: рф провалила наступ на Харківському напрямку, тому вони будуть терміново думати, що їм ще зробити
Київ • УНН
росія провалила свій наступ на Харківському напрямку, тому вона буде "терміново думати", що ще зробити, щоб отримати якусь політичну вигоду від війни.
росія провалила наступ на Харківському напрямку, тому зараз росіяни будуть "достатньо терміново думати", що їм ще зробити, щоб політично мати якийсь інформаційний виграш. Про це заявив в інтерв'ю Президент Володимир Зеленський Труді Рубін, колумністці The Philadelphia Inquirer, передає кореспондент УНН.
Я думаю, що вони хотіли максимально все окупувати на Харківському напрямку, включаючи Харків. У них провалився цей наступ. Початок був у них успішний, а потім вони втратили дуже багато людей та техніки. Вони зараз будуть достатньо терміново думати, що їм ще зробити, щоб політично мати якийсь інформаційний виграш. В цілому тактика ведення війни росії дуже зрозуміла. Будь-який крок вперед на нашу територію, будь-яка окупація, будь-яке село, навіть якщо живого місця вони там не залишать для них це позитив та "вікно" для того? Для них важливо торгувати максимально щодо цієї війни, забрати собі максимально
Він зазначив, що це можна робити тільки на успішній хвилі - для цього потрібна окупація чогось.
"А потім сказати ми готові й поки будуть ці моменти вони готові. Їм завжди потрібна оця пауза, припинення вогню для них найкращий варіант, щоб підготувати ще більше і потім ще зробити якийсь крок.
У будь-якому випадку його перемога для нього в голові - це несумісність з життям України. Ось - це для нього перемога…", - сказав Зеленський.
Доповнення
Зеленський повідомляв, що ймовірний наступ росії на півночі може бути ще однією спробою відтягнути українські сили від Донбасу.