Зеленський пояснив, для чого рф може здійснити наступ на північ
Київ • УНН
Зеленський вважає, що можливий наступ росії на півночі України може бути черговою спробою відтягнути українські війська від Донбасу, який залишається їхньою головною метою.
Ймовірний наступ росії на півночі може бути ще однією спробою відтягнути українські сили від Донбасу. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому інформагентству AFP, передає кореспондент УНН.
Харківський напрямок, ми вважаємо, - саме та головна операція яку вони розпочали для того, щоб відтягнути (Сили України – ред.) від Донбасу, їх головної цілі
Зеленський зазначив, що росіяни не змінили свої цілі, всі їх операції можуть бути направлені саме на захоплення Донбасу.
Чи може бути на півночі (наступ рф – ред.)? Може бути, як ще одна спроба для відтягування Сил від Донбасу. Тобто всі їх операції можуть бути направлені саме на це, на захоплення нашого Донбасу. Вони не змінили свої цілі. Але так може бути, що ціль одна, але на шляху, якщо не дай Боже будуть слабкі місця можуть виникнути ще проблеми
Доповнення
Зеленський повідомляв, що у росії недостатньо сил для повномасштабного наступу на Київ, як на початку наступу у 2022 році.
Очільник ГУР МОУ Кирило Буданов повідомляв, що росіяни з самого початку планували операцію і в Сумській області. Наразі невелике угруповання їхніх сил утримується в прикордонні біля міста Суджа. Ситуація поки не дозволила їм розпочати активні дії та реалізацію свого плану.
Зеленський назвав умову для проведення Україною контрнаступу18.05.24, 16:56 • 69688 переглядiв