Зеленский объяснил, для чего рф может осуществить наступление на север

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
  •  102212 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
  •  101312 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  128933 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  121955 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  116616 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  123108 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  134365 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125273 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118569 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  215545 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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16 мая 2024, 09:35  •  215545 просмотра
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15 мая 2024, 10:00  •  266860 просмотра
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Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  486248 просмотра

Зеленский объяснил, для чего рф может осуществить наступление на север

Зеленский считает, что возможное наступление россии на севере Украины может быть очередной попыткой оттянуть украинские войска от Донбасса, который остается их главной целью.

Война •   •  4821 просмотра
Зеленский объяснил, для чего рф может осуществить наступление на север

Президент Грузии ветировал закон об "иноагентах", назвав его препятствием на пути в ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на противоречивый "закон об иностранных агентах", назвав его препятствием на европейском пути Грузии и противоречащим Конституции и европейским стандартам.

Новости Мира •   •  4459 просмотра
Президент Грузии ветировал закон об "иноагентах", назвав его препятствием на пути в ЕС

Новыми направлениями штурмовых действий рф днем стали Ивановское и Курдюмовка - Генштаб

Ивановское и Курдюмовка стали новыми районами российских обстрелов в течение дня, а Краматорское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Война •   •  7838 просмотра
Новыми направлениями штурмовых действий рф днем стали Ивановское и Курдюмовка - Генштаб

Зеленский заявил, что первые F-16 не сыграют ключевой роли

Первые истребители F-16, которые прибудут в Украину в этом году, не будут играть ключевую роль из-за их недостаточного количества, считает президент Владимир Зеленский.

Война •   •  11892 просмотра
Зеленский заявил, что первые F-16 не сыграют ключевой роли

Ветераны могут получить гранты в 15 тыс. евро по программе ЕС для развития своего бизнеса

Программа "EU4Youth" запускает две инициативы, направленные на поддержку активной молодежи и реинтеграцию ветеранов с целью ускорить расширение прав и возможностей молодежи через предпринимательское образование.

Общество •   •  9804 просмотра
Ветераны могут получить гранты в 15 тыс. евро по программе ЕС для развития своего бизнеса

В районе Волчанска продолжается бой - Генштаб

Продолжается бой под Волчанском на Харьковщине, противник совершил семь попыток штурма возле села Синьковка на Купянском направлении.

Война •   •  11423 просмотра
В районе Волчанска продолжается бой - Генштаб

Зеленский назвал условие для проведения Украиной контрнаступления

Украине необходимо стабилизировать ситуацию на фронте, прежде чем начинать новое контрнаступление, считает президент Владимир Зеленский.

Война •   •  12681 просмотра
Зеленский назвал условие для проведения Украиной контрнаступления

Украине нужно минимум семь систем ПВО - Зеленский

По словам президента Владимира Зеленского, Украине нужно как минимум семь систем противовоздушной обороны, чтобы защитить критически важную инфраструктуру и ключевые города от российских ракетных ударов.

Война •   •  13653 просмотра
Украине нужно минимум семь систем ПВО - Зеленский

Шабунин зарегистрирован как боевой медик и получает надбавки за службу, оставаясь в Киеве - СМИ

Антикоррупционный активист Виталий Шабунин зарегистрирован как боевой медик и получает надбавки за службу, находясь в Киеве.

политика •   •  12603 просмотра
Шабунин зарегистрирован как боевой медик и получает надбавки за службу, оставаясь в Киеве - СМИ

В Волчанске из-за российского обстрела погибла женщина, 5 человек ранены - прокуратура

60-летняя женщина погибла и пятеро гражданских лиц получили ранения в результате российского обстрела Волчанской громады Харьковской области.

Война •   •  13226 просмотра
В Волчанске из-за российского обстрела погибла женщина, 5 человек ранены - прокуратура