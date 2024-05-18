Зеленский объяснил, для чего рф может осуществить наступление на север

Вероятное наступление россии на севере может быть еще одной попыткой оттянуть украинские силы от Донбасса. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью французскому информагентству AFP, передает корреспондент УНН.

Харьковское направление, мы считаем, - именно та главная операция которую они начали для того, чтобы оттянуть (Силы Украины - ред.) от Донбасса, их главной цели - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что россияне не изменили свои цели, все их операции могут быть направлены именно на захват Донбасса.

Может ли быть на севере (наступление рф - ред.)? Может быть, как еще одна попытка для оттягивания Сил от Донбасса. То есть все их операции могут быть направлены именно на это, на захват нашего Донбасса. Они не изменили свои цели. Но так может быть, что цель одна, но на пути, если не дай Бог будут слабые места могут возникнуть еще проблемы - рассказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский сообщал, что у россии недостаточно сил для полномасштабного наступления на Киев, как в начале наступления в 2022 году.

Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов сообщал, что россияне с самого начала планировали операцию и в Сумской области. Сейчас небольшая группировка их сил удерживается в приграничье возле города Суджа. Ситуация пока не позволила им начать активные действия и реализацию своего плана.

Зеленский назвал условие для проведения Украиной контрнаступления