Буданов: росіяни з самого початку планували операцію і в Сумській області
Київ • УНН
Очільник ГУР вказав, що росіяни з самого початку планували операцію і в Сумській області.
росіяни з самого початку планували операцію і в Сумській області. Наразі невелике угруповання їхніх сил утримується в прикордонні біля міста Суджа. Ситуація поки не дозволила їм розпочати активні дії та реалізацію свого плану. Про це розповів очільник ГУР МОУ Кирило Буданов у ефірі телемарафону у вівторок, передає кореспондент УНН.
росіяни насправді з самого початку планували операцію так само і в Сумській області. Станом на зараз невелике угруповання сил вони утримують в прикордонні на напрямку, місто Суджа. З нашого боку це Сумський напрямок, але ситуація допоки їм не дозволила приступити до активних дій і розпочати, скажімо так, здійснення свого плану
Буданов прокоментував атаки рф на Харківщині та що можуть росіяни робити далі14.05.24, 10:00 • 17524 перегляди
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Буданов вказав, що говорити про значний успіх росіян на кордоні в Харківській області - не варто, але ситуація напружена та швидко змінюється.