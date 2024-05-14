Буданов: россияне с самого начала планировали операцию и в Сумской области

россияне с самого начала планировали операцию и в Сумской области. Сейчас небольшая группировка их сил удерживается в приграничье возле города Суджа. Ситуация пока не позволила им начать активные действия и реализацию своего плана. Об этом рассказал глава ГУР МОУ Кирилл Буданов в эфире телемарафона во вторник, передает корреспондент УНН.

россияне на самом деле с самого начала планировали операцию так же и в Сумской области. По состоянию на сейчас небольшую группировку сил они удерживают в приграничье на направлении, город Суджа. С нашей стороны это Сумское направление, но ситуация пока им не позволила приступить к активным действиям и начать, скажем так, осуществление своего плана - отметил Буданов.

Буданов прокомментировал атаки рф в Харьковской области и что могут россияне делать дальше

Напомним

Буданов указал, что говорить о значительном успехе россиян на границе в Харьковской области - не стоит, но ситуация напряженная и быстро меняется.